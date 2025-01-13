وكالات سيارات صينية: قطع الغيار متوافرة.. وفترات الضمان لدينا من الأعلى في «السوق»

أكد مسؤولون في وكالات وشركات توريد سيارات صينية أن الأسواق المحلية تشهد تطوراً متسارعاً، ومبادرات لتطوير وتعزيز توريد قطع غيار المركبات الصينية.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» رداً على المعوقات التي يواجهها مستهلكون في الحصول على «تأمين شامل» لمركباتهم، بدعوى صعوبات توفير قطع غيارها أو تأخر توريدها، أن وكلاء السيارات الصينية في الدولة يقدمون برامج دعم متكاملة تشمل: الضمان الممتد، والخدمة السريعة، وعروض الصيانة الدورية، ما يعكس التزامهم بتوفير تجربة ملكية مريحة وخالية من التعقيدات، فضلاً عن تعاونهم بشكل وثيق مع شركات للتأمين، لتوفير باقات تأمينية شاملة تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في منح المالكين تغطية تأمينية مرنة، ما يعزز ثقتهم ويقلل مخاوفهم المتعلقة بالصيانة والتصليحات.

وأكدوا التزام الشركات المسؤولة عن وكالات السيارات الصينية بتوفير فترات ضمان تعد من الأعلى في أسواق السيارات في الإمارات، ما يعني التزاماً بتوفير قطع الغيار المطلوبة للمركبات.

ولفتوا إلى مبادرات تم اتخاذها لدعم سرعة توفير قطع الغيار للسيارات على محاور مختلفة، تتمثل في افتتاح مراكز توزيع وسلاسل توريد في دولة الإمارات لقطع الغيار، مثل مركز قطع غيار سيارات «أومودا وجايكو» الذي يعد أكبر مركز لتوزيع قطع غيار صينية في الشرق الأوسط، ويضم مخزوناً يتجاوز 20 ألف قطعة متنوعة، مشيرين إلى توجهات شركات سيارات عالمية لاعتماد دبي ودولة الإمارات عموماً مركزاً إقليمياً لتوريد قطع غيار مركباتها إلى دول منطقة الخليج والشرق الأوسط.

ولفتوا إلى أن أي شكاوى من قطع الغيار للمركبات الصينية ربما كان لها صدى خلال السنوات الماضية، بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد خلال الفترات التي تلت جائحة «كوفيد-19» بشكل مباشر، أما الوضع حالياً فيختلف بشكل كامل.

دعم قوي

وتفصيلاً، قال المدير العام لـ«شركة ليجند ملتي موتورز»، سيف العكاري، إن «السيارات الصينية في دولة الإمارات تحظى بدعم قوي لقطع الغيار وخدمات الصيانة للمتعاملين، خصوصاً مع تطوير سلاسل توريد تضمن توافر القطع الأصلية بشكل سريع، وتقلل فترات الانتظار قدر الإمكان».

وأوضح أن «وكلاء السيارات الصينية في الدولة يقدّمون برامج دعم متكاملة تشمل: الضمان الممتد، والخدمة السريعة، وعروض الصيانة الدورية، ما يعكس التزامهم بتوفير تجربة ملكية مريحة وخالية من التعقيدات».

وأضاف: «العديد من وكلاء السيارات الصينية في السوق المحلية يتعاونون أيضاً بشكل وثيق مع شركات للتأمين، لتوفير باقات تأمينية شاملة تلبي احتياجات المتعاملين، وتسهم في منح المالكين تغطية تأمينية مرنة، ما يعزز ثقتهم ويقلل مخاوفهم المتعلقة بالصيانة والتصليحات».

مبادرات ونظم تخزين

من جهتها، قالت الرئيسة الإقليمية للعلاقات العامة والاتصال للعلامات التجارية للسيارات «أومودا وجايكو»، لوسي عزيز، إن «الشركات المسؤولة عن وكالات السيارات الصينية، تتيح التزاماً بتوفير شامل وسريع لقطع الغيار، في ظل التزامها بتوفير فترات ضمان تعد من الأعلى في أسواق السيارات في الإمارات، ووفقاً للسياسات والقوانين المحلية، تلتزم مع الضمان، بتوفير قطع الغيار المطلوبة للمركبات».

وأكدت أن «هناك مبادرات تم اتخاذها خلال الفترة الأخيرة، لدعم سرعة توفير قطع الغيار للسيارات على محاور مختلفة، من أبرزها افتتاح المركز الإقليمي المتكامل خلال الفترة الأخيرة في المنطقة الحرة لجبل علي، لتوزيع قطع غيار سيارات (أومودا وجايكو)، الذي يعد الأول من نوعه للعلامة التجارية، وأكبر مركز لتوزيع قطع غيار صينية في الشرق الأوسط».

وتابعت: «من خلال هذا المركز والإدارة العلمية للمخزون وسلسلة التوريد، فإنه يمكن للمتعاملين الحصول على قطع الغيار التي يحتاجون إليها في الوقت المناسب، وفي أي مكان في المنطقة، وليس في الإمارات فقط».

وقالت: «في إطار العمل لتلبية احتياجات المتعاملين، يضم مركز توزيع قطع غيار السيارات الجديد مخزوناً يتجاوز 20 ألف قطعة متنوعة، مع تحقيق معدل استيفاء بنسبة 95% لقطع الغيار، ومعدل استيفاء بنسبة 100% للمكونات الأساسية، بما يلبي احتياجات السيارات المتنوعة في عمليات الصيانة والتصليح بشكل كامل». وأكدت أنه تم اعتماد نظام إدارة اللوجستيات اللاسلكي في المركز، ما يوفر رؤية لحظية لمستويات المخزون ومواقعه وحركته، ويسهم في تحسين مستويات المخزون وتقليل حالات نفاده، كما يسهم نظام إدارة المخازن في تحسين دقة الطلبات، وتقليل الأخطاء البشرية، من خلال مزايا مثل مسح الـ«باركود»، ومعالجة الطلبات الآلية، كما يتيح النظام إمداداً مستمراً على مدار 24 ساعة لقطع الغيار العاجلة والمختلفة، ما يوفر خدمة متاحة على مدار الساعة.

وشددت على أن هذا يؤدي إلى توفير مسار سلس للاستجابة السريعة لمتطلبات السوق، وتخصيص الموارد بمرونة، وتقديم خدمات توصيل قطع الغيار في الوقت المناسب.

وذكرت عزيز أن المبادرات الجديدة تضمنت أيضاً عقد شراكة استراتيجية مع شركة «إي بي مولر- ميرسك» العالمية في مجال الخدمات اللوجستية المتكاملة، بهدف تعزيز بنية تحتية لوجستية شاملة، وتأتي هذه الشراكة بهدف تعزيز قدرات التخزين والتوزيع لقطع الغيار والسيارات في جميع أنحاء الدولة.

وأشارت إلى أن الشراكة ستتيح مقومات إضافية للتخزين والتوزيع، تضمن توافر 98% من قطع الغيار الأصلية، وتسليمها السريع خلال مدة لا تتجاوز 48 ساعة في أي مكان من دولة الإمارات.

مراكز توزيع

وفي السياق نفسه، قال مدير التسويق في «مجموعة الشعالي موتو للتجارة»، سليل خلفاوي، إن أي شكاوى من قطع الغيار للمركبات الصينية، ربما كان لها صدى خلال السنوات الماضية بسبب مشكلات تتعلق بسلاسل التوريد التي كانت لها تأثيرات في العديد من العلامات التجارية الأخرى للسيارات، خصوصاً خلال الفترات التي تلت جائحة «كوفيد-19» بشكل مباشر.

وأضاف: «يختلف الوضع حالياً بشكل كامل، وذلك في ظل الالتزام الكامل من قبل الوكالات والشركات المورّدة للسيارات الصينية، بتوفير قطع الغيار بشكل سريع وشامل».

وأوضح خلفاوي أن «العديد من شركات السيارات الصينية أطلقت مبادرات متعددة خلال الفترات الأخيرة لافتتاح مراكز توزيع وسلاسل توريد موسّعة في دولة الإمارات لقطع الغيار، إضافة إلى التوجّه لاعتماد دولة الإمارات مركزاً إقليمياً لتوريد قطع الغيار إلى مختلف دول المنطقة، وبالتالي فإن توفير قطع الغيار أصبح أكثر سلاسة وسرعة بمعدلات أكبر، مقارنة بالأعوام الماضية».

وذكر أن «وكالات وشركات السيارات الصينية تتيح أعوام ضمان تعد الأكبر في قطاع غيار السيارات، حتى إن المعدل المتوسط يراوح بين ستة وسبعة أعوام، ويصل في بعض المركبات إلى 10 أعوام، وبالتالي تكون الوكالات ملزمة بتوفير قطع الغيار للسيارات المكفولة من قِبلها، بحكم السياسات والقوانين المحلية».

واختتم خلفاوي حديثه بالقول: «هناك خطط للشركات المنتجة والمورّدة للمركبات الصينية، من ضمنها الشركة التابعة للوكالة لاعتماد دولة الإمارات ودبي مركزاً إقليمياً لتوريد قطع غيار مركباتها إلى دول منطقة الخليج، والشرق الأوسط».