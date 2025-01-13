اجتماعات الدورة 15 لـ «آيرينا» تنطلق في أبوظبي

انطلقت في أبوظبي، أمس، اجتماعات الدورة الـ15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، وتحت شعار «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة - المضي قدماً»، تجمع هذه اللقاءات، على مدار يومين، وزراء ومندوبين رفيعي المستوى من الدول الـ170 الأعضاء في الوكالة، إضافة إلى أكاديميين وممثلي مصارف تنموية، ومسؤولين تنفيذيين وشباب.

وستركز المناقشات الرئيسة على مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتعزيز الطموحات في الجولة الثالثة من الإسهامات المحددة وطنياً، ودعم التحولات في الاقتصادات الناشئة، وسبل توظيف التدفقات المالية في الدول النامية.