تخريج 288 طالباً في جامعة الإمارات للطيران

احتفلت جامعة الإمارات للطيران، بتخريج الدفعة الـ34 منها، وكرّمت 288 من خريجيها الذين اجتازوا بنجاح متطلبات التخرج ويتأهبون لدخول عالم صناعة الطيران.

جاء ذلك برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس الجامعة، حيث سلّم سموه الخريجين الشهادات خلال حفل أقيم في حرم الجامعة.

وشملت تخصصات الخريجين برامج الدراسات العليا والبكالوريوس في إدارة الطيران، وهندسة الطيران، وسلامة أمن الطيران، وهندسة البرمجيات، وهندسة صيانة الطائرات وغيرها.

وقال نائب رئيس جامعة الإمارات للطيران، البروفيسور أحمد العلي، إن الجامعة ستواصل التزامها بتبني تقنيات الجيل المقبل، وطرق التعلم الجديدة التي تصقل إمكانات الطلاب وتجهزهم لمواجهة التحديات المتغيرة في قطاع السفر الجوي، لافتاً إلى أن معدل التوظيف بعد التخرج يصل إلى 84%.

وتضمنت دفعة هذا العام من الخريجين 288 طالباً، منهم 100 طالب دراسات عليا، و188 طالب بكالوريوس، بينهم 37 طالباً ترعاهم «طيران الإمارات».

وكرمت جامعة الإمارات للطيران 14 طالباً متميزاً في جميع التخصصات، حيث عكست إنجازاتهم التزام الجامعة بتخريج قادة المستقبل في مجال الطيران.

وحظي أكثر من 180 طالباً بفرصة للتدرّب في مجموعة الإمارات لأكثر من فصل دراسي واحد، حيث تعد هذه الخبرات التدريبية دفعة قوية تعزز فرص الخريجين في الحصول على وظائف نوعية.

ومنذ تأسيسها عام 1991، رسخت جامعة الإمارات للطيران، الذراع التعليمية لمجموعة الإمارات، مكانتها الريادية في دراسات الطيران في المنطقة. وتقدّم الجامعة مجموعة شاملة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا، والبحوث في الهندسة الجوية وإدارة الطيران، وإدارة اللوجستيات والإمداد والذكاء الاصطناعي، وعلوم البيانات وسلامة الطيران، ودراسات أمن الطيران.