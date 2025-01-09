تفاهم لتعزيز سلامة التوصيل بالطائرات بدون طيار في دبي

وقّعت هيئة دبي للطيران المدني مذكرة تفاهم مع شركة «كيتا درون»، بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، مع التركيز على ضمان أعلى مستويات الأمن والسلامة في أجواء دبي، بما يتماشى مع القوانين واللوائح المحلية والمعايير الدولية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن كلاً من المدير العام للهيئة، محمد عبدالله لنجاوي، ورئيس «كيتا درون»، الدكتور ينيان ماو، وقّعا المذكرة، مشيراً إلى أن مجالات التعاون تشمل تقييم واعتماد مناطق تشغيل الطائرات بدون طيار، مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية، هي: تقييم متطلبات البنية التحتية للمناطق المخصصة للطائرات بدون طيار، ومراجعة متطلبات المجال الجوي لهذه المناطق، وتقييم احتياجات أمن و سلامة الأجواء في عمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار، بما يعزز من تنسيق الاستخدام الفعّال والآمن لعمليات التوصيل باستخدام الطائرات بدون طيار.

وقال لنجاوي: «يؤكّد هذا التعاون التزام الهيئة بتوجيهات القيادة الرشيدة لتمكين التوصيل بالطائرات بدون طيار وتوفير بنية تحتية مبتكرة تُمكن الشركات من اختبار حلولها الجديدة ضمن بيئة نموذجية وآمنة».

وأضاف: «حريصون باستمرار على تطوير لوائح تنظيمية تركز على توفير البيئة المناسبة لمثل هذا النوع من التكنولوجيا الناشئة في قطاع الطيران مع الحرص الدائم على تعزيز معايير السلامة والأمن الخاصة بأجواء إمارة دبي وضمان تنظيم العمليات التشغيلية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية المعنية».

من جهته، قال ماو: «تُعدّ الشراكة مع هيئة دبي للطيران المدني، علامة على تعاون طويل الأمد بين الجهتين، وبفضل دعم الهيئة، ستتمكن (كيتا درون) من توسيع أعمالها من خلال إنشاء مسارات في جميع أنحاء إمارة دبي وتقديم المزيد من الخدمات».

. مجالات التعاون تشمل تقييم واعتماد مناطق التشغيل.