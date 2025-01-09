«دبي العالمية» تدعم توسع شركة زراعية محلية في إفريقيا

دعمت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، شركة «فارم تو بليت» للتكنولوجيا الزراعية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، لتسهيل توسعها إلى مملكة إسواتيني في إفريقيا، حيث وقعت الشركة أخيراً اتفاقية لتوفير خدماتها ومشاركة خبراتها في سوق إسواتيني.

وأفادت الغرفة، في بيان، أمس، بأنها قامت من خلال مكتبها التمثيلي الخارجي في موزمبيق، بتعريف شركة «فارم تو بليت» بالشركاء المحتملين والجهات المعنية في مملكة إسواتيني الواقعة جنوب القارة الإفريقية، وبادرت بترتيب اجتماعات عمل ثنائية للشركة، وتزويدها بالدعم الاستشاري خلال مرحلة بحث فرص التعاون والشراكات.

وبفضل الدعم الذي قدمته غرفة دبي العالمية، أبرمت «فارم تو بليت»، التابعة لشركة «باراماونت سوفتوير سوليوشنز» المتخصصة بالحلول البرمجية، شراكة مع المجمع الملكي للعلوم والتكنولوجيا في إسواتيني، بهدف تحديث سلاسل توريد الأغذية الزراعية، وتعزيز الاستدامة، وتمكين المزارعين المحليين من تطوير ممارساتهم الزراعية بالاستفادة من التقنيات المتقدمة التي توفرها الشركة.

وبموجب اتفاقية الشراكة، ستزود «فارم تو بليت» مملكة إسواتيني بحلول متكاملة لسلاسل توريد الأغذية الزراعية، وذلك لمساعدة المزارعين على زيادة دخلهم وربحيتهم من خلال تبني عمليات قائمة على البيانات، إضافة إلى تطوير القدرات، وزيادة الثقة بالمنتجات الغذائية وضمان جودتها، وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال الترويج للمنتجات المحلية وتحسين قابلية تصديرها، ودعم قدرات الإنتاج المحلي من المواد الغذائية في مملكة إسواتيني.

وقالت وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مملكة إسواتيني، سافانا مازيا: «يعكس دخول (فارم تو بليت) إلى مملكة إسواتيني التزامنا بالابتكار التكنولوجي والتحول الزراعي، ونتطلع لاغتنام هذه الفرصة، والاستفادة من الحلول الرقمية التي توفرها الشركة لدعم مزارعينا المحليين، وتعزيز منظومتنا الغذائية».

من جهته، قال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على دعم الشركات المحلية للاستفادة من الفرص الواعدة في الأسواق العالمية، ما يعزز من قدرة مجتمع الأعمال في دبي على النمو المستدام، والإسهام بفعالية في تعزيز تنافسية شركات دبي في أسواق العالم».

بدوره، قال الرئيس والمدير التنفيذي لشركة «فارم تو بليت»، برامود ساجا: «تعمل (فارم تو بليت) على تسخير الابتكار لبناء منظومات غذائية أكثر استدامة تدعم المزارعين والمجتمعات المحلية لإحداث التغيير الإيجابي»، مشيراً إلى أن التوسع إلى مملكة إسواتيني خطوة تعكس التزام الشركة بتعزيز أواصر التعاون العالمي، وتمكين المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي.