«دوكاب» توسّع حضورها العالمي في 20 سوقاً جديدة خلال 2024

نجحت «مجموعة دوكاب»، خلال العام الماضي، في توسيع حضورها العالمي في 20 سوق نمو رئيسة جديدة، لتغطي أعمال المجموعة بذلك 75 دولة على امتداد منطقة الخليج، وآسيا، وإفريقيا، وأوروبا، والأميركتين.

وأكد الرئيس التنفيذي للمجموعة، محمد المطوع، أن عام 2024 كان حافلاً بالإنجازات التي حققتها «دوكاب» في مختلف قطاعات التصنيع، ما يعكس دورها كشريك محوري في رحلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات والعالم. وقال: «يتمثل أحد الإنجازات الرائدة لمجموعة (دوكاب) خلال العام الماضي في توقيع المجموعة ممثلة بشركة (دوكاب الهند)، أول اتفاقية شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني لدعم مساعي المجموعة في توسيع نطاق حضورها الدولي وتعزيز اقتصاد الإمارات والهند، بما يتماشى مع استراتيجية دولة الإمارات لمواصلة تنويع اقتصادها الوطني وزيادة حجم التجارة غير النفطية مع شركائها التجاريين الدوليين».

وذكر المطوع أن «شركة دوكاب للمعادن»، التابعة للمجموعة، استحوذت العام الماضي على شركة «جي آي سي ماجنت» العالمية، الشركة الوحيدة الحاصلة على تصريح توريد شرائط الألمنيوم المعزولة بالورق للسوق الأميركية من الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن «هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الشركة الاستراتيجية لتوسيع محفظة حلولها ومنتجاتها وتوسيع نطاقها الجغرافي عالمياً».

وأضاف: «خلال 2024، أعلنت (دوكاب للمعادن) عزمها تدشين خط إنتاج قضبان الألمنيوم الأخضر المستدامة، بما يتماشى مع آلية تعديل حدود الكربون الصادرة عن الاتحاد الأوروبي، في خطوة تأتي استكمالاً لاستراتيجية (دوكاب) الرامية لتعزيز عناصر الاستدامة في مجال تقديم حلول الألمنيوم لتتوافق مع نهج الاقتصاد الأخضر عالمياً».

وأوضح المطوع أن المنتج الجديد يسهم في خفض ثاني أكسيد الكربون المنبعث من عمليات تصنيع قضبان الألمنيوم بما يعادل نصف طن من الغاز لكل طن من منتجات الألمنيوم، إضافة إلى تقليل مستويات استهلاك الطاقة بنسبة 95%، وتقليص انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 97% مقارنة بالطرق التشغيلية التقليدية التي تستخدم فيها مواد الألمنيوم الأولية.

ولفت إلى أن أحد الإنجازات الرائدة لـ«دوكاب»، خلال العام الماضي، يتمثل في إعلان «دوكاب للمعادن» عن مضاعفة طاقتها الإنتاجية بنسبة 100%، لتلبية الطلب العالمي المتنامي على الصناعات الإماراتية، لا سيما منتجات الألمنيوم والنحاس.