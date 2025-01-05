«بحوث كهرباء دبي» يسجل 42 براءة اختراع

سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي 42 براءة اختراع، وحصل منها على 10 براءات اختراع، وجارٍ العمل للحصول على بقية براءات الاختراع المسجلة. وتركز براءات الاختراع على مختلف جوانب الاستدامة ومجالات الإنتاج والتشغيل التي تحتاجها الهيئة، ومنها الطاقة الشمسية المركزة والمركبات الكهربائية وتخزين الطاقة والروبوتات والطائرات بدون طيار والطباعة ثلاثية الأبعاد وكفاءة الطاقة والمياه وتحليل البيانات وغيرها. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نمضي بخطى واثقة نحو تحقيق الحياد الكربوني والتنمية المستدامة، ونعتمد على البحوث والتطوير والابتكار لتحقيق قفزات نوعية في القطاعات الحيوية، وتعزيز جاهزيتنا للمستقبل».