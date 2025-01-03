«دبي لصناعات الطيران» تستحوذ على 83 طائرة في 2024

أعلنت شركة دبي لصناعات الطيران، أمس، نتائج أعمالها وعملياتها التجارية لعام 2024، حيث استحوذت على 83 طائرة، بما فيها 30 طائرة مملوكة، و53 طائرة مدارة، فيما باعت 68 طائرة، منها 19 مملوكة، و49 مدارة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأنها وقّعت خلال العام الماضي 233 اتفاقية تأجير وتمديد وتعديل، كما وقعت اتفاقيات تأجير طويلة الأمد لـ17 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس» لشركات الخطوط الجوية التركية، و«إيستار جيت»، و«هاينان إيرلاينز».

وأضافت أنها وقعت أيضاً اتفاقيات نهائية لشراء 36 طائرة من أطراف متعددة، مقابل مبلغ إجمالي قدره 1.6 مليار دولار (5.87 مليارات درهم).

وتم تسعير إصدار لسندات مضمونة بأصول «ABS» للطائرات بقيمة 497.2 مليون دولار (1.824 مليار درهم) موزعة على شريحتين، وذلك لصالح أحد العملاء الذين تدير الشركة أصولهم.

وسجل قسم الهندسة في «دبي لصناعات الطيران» أكثر من 1.5 مليون ساعة عمل، حيث أنجز أكثر من 300 عملية فحص للطائرات.

وزادت سعة حظيرة الطائرات بنسبة 30%، مع ارتفاع عدد المسارات إلى 22 مساراً، بما في ذلك مسار واحد قادر على استيعاب طائرات «A380».

وأشارت الشركة إلى أنه تم توقيع قرض غير مضمون بقيمة 2.75 مليار درهم، بفترة سداد قدرها خمس سنوات، مع جهة تمويلية في دول مجلس التعاون الخليجي. وذكرت «دبي لصناعات الطيران» أن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، رفعت تصنيفها إلى «BBB»، فيما رفعته وكالة «موديز» لخدمات المستثمرين، إلى «Baa2».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران، فيروز تارابور: «تمكنا في عام 2024 من تنفيذ استراتيجيتنا على أكمل وجه، في ظل مساعينا المستمرة لتعزيز حضورنا عالمياً».

. 1.5 مليون ساعة عمل سجلها قسم الهندسة في «دبي لصناعات الطيران».