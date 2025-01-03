الإمارات تترأس لجنة أمن الطيران في الأمانة العامة لـ «التعاون الخليجي»

أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، أمس، بأنه تم انتخاب مدير إدارة المعلومات الأمنية وتقييم التهديدات في قطاع شؤون أمن الطيران بالهيئة، عبدالله راشد الحمودي، رئيساً للجنة أمن الطيران المدني في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال اجتماع اللجنة الذي عُقد أخيراً في مقر الأمانة العامة بالعاصمة السعودية الرياض.

وجاء انتخاب الحمودي بإجماع أصوات أعضاء اللجنة، في خطوة تعكس الثقة الإقليمية بالكفاءات الإماراتية وقدرتها على قيادة الملفات الحيوية في قطاع الطيران المدني.

وقال مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، سيف محمد السويدي، في بيان للهيئة، إن «انتخاب عبدالله راشد الحمودي لرئاسة لجنة أمن الطيران بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، يعكس تميز وأهمية المهارات التي تتمتع بها الكوادر الإماراتية وقدرتها على الإسهام الفاعل في تعزيز أمن الطيران المدني، إضافة إلى أنه تأكيد على الثقة التي تحظى بها دولة الإمارات من قبل الأشقاء في دول الخليج العربي، وقوة العلاقات الأخوية والتعاون البناء بين الدول الأعضاء».