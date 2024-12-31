طيران الإمارات تشغّل طائرتها الإيرباص الجديدة إلى الكويت والبحرين

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم موعد تشغيل أحدث طائراتها من طراز الإيرباص A350 إلى الكويت والبحرين إلى 8 يناير المقبل، ما يجعلهما الوجهتين الثانية والثالثة التي تخدمها الناقلة بأحدث طائراتها.

وستشغل الناقلة طائرة الإيرباص A350 الجديدة على رحلة يومية من وإلى الكويت، حيث ستقلع الرحلة رقم "ئي كيه 853" من دبي الساعة 01:25 لتصل إلى الكويت الساعة 2:15، فيما ستقلع رحلة العودة "ئي كيه 854" من الكويت الساعة 3:40 لتصل إلى دبي الساعة 6:25.

فيما ستخدم الناقلة البحرين بطائرتها الجديدة عبر رحلتين يومياً من وإلى المنامة، حيث ستقلع الرحلة "ئي كيه 835" من دبي الساعة 8:20 لتصل إلى البحرين الساعة 8:40، وستقلع رحلة العودة "ئي كيه 838" من البحرين الساعة 10:00 لتصل إلى دبي الساعة 12:15.

وستغادر الرحلة الثانية "ئي كيه 839" دبي الساعة 16:00 لتصل إلى البحرين الساعة 16:40، فيما ستقلع رحلة العودة "ئي كيه 840" من البحرين الساعة 17:45 لتصل إلى دبي الساعة 20:00. (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لدبي والكويت والبحرين).

مقصورات فسيحة

وتتميز طائرة الإمارات A350-900 بتقسم الثلاث درجات، بمقصورات فسيحة تتسع لـ 312 راكباً، حيث يضم الجيل الجديد من درجة الأعمال 32 مقعداً قابلة للتحول إلى سرير بتوزيع 1-2-1، والدرجة السياحية الممتازة 21 مقعداً بتوزيع 2-3-2، والدرجة السياحية 259 مقعداً بتوزيع 3-3-3، لتوفير تجربة سفر أكثر راحة للركاب.

وتتمتع طائرة الإمارات A350 التي تخدم الوجهتين بمجموعة من الميزات الجديدة في كل درجة، بما في ذلك الأسقف العالية والممرات الواسعة، واللمسات التكنولوجية الجديدة، وخدمة الواي فاي الأسرع، وأحدث نسخة من نظام الترفيه الجوي ice الذي يقدم تجربة سينمائية للعملاء للاستمتاع بمجموعة واسعة من وسائل الإعلام وقنوات الترفيه حسب الطلب.

وتخدم طيران الإمارات الكويت منذ عام 1989، وتشغل حالياً 29 رحلة أسبوعياً. وتعد طائرة الإمارات الإيرباص A350 المتجهة إلى الكويت ثاني طراز من الطائرات يضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومقاعد درجة الأعمال المصممة حديثاً، بعد تشغيل طائرة البوينج 777 المحدثة في أكتوبر الماضي.

وتشغل طيران الإمارات 22 رحلة أسبوعية إلى البحرين، والتي سيتم خدمتها الآن بمزيج من طائرات البوينج 777 والإيرباص A350.