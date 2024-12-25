الشركات الهندية تتصدر الأعضاء الجدد في «غرفة دبي»

كشف تحليل حديث لغرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أن المستثمرين الهنود تصدروا قائمة جنسيات الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري من غير الإماراتيين، بـ12 ألفاً و142 شركة جديدة، ما يعكس جاذبية دبي للمستثمرين ورجال الأعمال من الجنسية الهندية.

وحلّت باكستان في المرتبة الثانية بـ6061 شركة جديدة، فيما جاءت مصر في المرتبة الثالثة مع بلوغ عدد الشركات المصرية الجديدة المسجلة بعضوية الغرفة 3611 شركة.

إلى ذلك، بلغ عدد الشركات السورية الجديدة التي انضمت إلى عضوية الغرفة منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية سبتمبر الماضي 2062 شركة، ما يجعلها تحتل المرتبة الرابعة في قائمة جنسيات الشركات الجديدة، فيما حلت المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة مسجلة 1886 شركة جديدة. أمّا الشركات البنغالية الجديدة فجاءت في المرتبة السادسة من حيث جنسية الشركات، مع انضمام 1669 شركة جديدة إلى عضوية الغرفة.

وجاء العراق في المرتبة السابعة في القائمة مع انضمام 1346 شركة جديدة، بينما جاءت الشركات الصينية في المرتبة الثامنة مع انضمام 1109 شركات جديدة إلى عضوية الغرفة.

وجاءت الشركات الأردنية في المرتبة التاسعة في القائمة، حيث تم تسجيل 1069 شركة أردنية جديدة في عضوية الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2024، في حين جاء السودان في المرتبة الـ10 مع انضمام 1007 شركات سودانية جديدة لعضوية الغرفة.

ومن حيث التوزيع القطاعي للشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية غرفة تجارة دبي في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حلّ قطاع التجارة والخدمات أولاً مستحوذاً على 41.5% من إجمالي الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة، في حين حلّ قطاع العقارات والتأجير وخدمات الأعمال في المرتبة الثانية مستحوذاً على 33.3% من إجمالي الشركات، تلاه قطاع الإنشاءات في المرتبة الثالثة بـ10.4% من الإجمالي، بينما جاء قطاع النقل والتخزين والاتصالات في المرتبة الرابعة مستحوذاً على 8.6% من إجمالي الشركات الجديدة، وحلّ قطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية خامساً بـ6.8%.

. 3611 شركة مصرية تنضم إلى عضوية غرفة تجارة دبي، تليها الشركات السورية مسجلة 2062 شركة جديدة.

. «التجارة والخدمات» يتصدر قطاعات الشركات الجديدة المنضمة إلى عضوية الغرفة.