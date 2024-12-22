دبي الثانية عالمياً في نمو وحدات «بيوت العطلات»

حلت دبي في المركز الثاني عالمياً كأكبر وجهة سياحية من حيث النمو في وحدات بيوت العطلات، في إشارة إلى الطلب الكبير على الإقامات السياحية والإيجارات قصيرة الأجل في الإمارة، وبنسبة نمو من خانتين، وفقاً لشركة «لايت هاوس» (أو تي إيه)، المتخصصة في بيانات قطاع السياحة والسفر، ومقرها بريطانيا.

وقالت الشركة، في دراسة لها، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، إنه استناداً إلى بيانات المقارنة على أساس شهري أكتوبر 2024، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، سجلت دبي أداءً قوياً، وبنسبة نمو بلغت 39% في وحدات بيوت العطلات والإيجارات قصيرة الأجل، مشيرة إلى أن باريس الأولى في معدل النمو، حيث ارتفعت العقارات المدرجة بنسبة 47%، وذلك بسبب رغبة الملاك في الاستفادة من الطلب من دورة الألعاب الأولمبية لعام 2024.

وذكرت الشركة أن هذه البيانات تدل على قوة الطلب السياحي بالنسبة للوجهات العالمية، مشيرة إلى أنه عبر ما يقرب من 500 سوق عالمية، استناداً إلى قاعدة بيانات الشركة، نما المعروض الإجمالي بنسبة 13%، من أكتوبر 2023، إلى أكتوبر 2024.