«موانئ دبي العالمية» تصدر سندات زرقاء بـ 100 مليون دولار

أصدرت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، باعتبارها مساهماً رئيساً في الاقتصاد الأزرق المستدام، سندات زرقاء بقيمة 100 مليون دولار، لتمويل مشاريع مستدامة تشمل النقل البحري والبنية التحتية للموانئ والتعامل مع التلوّث البحري، إضافة إلى المبادرات الإيجابية في مجال حماية البيئة والمياه.

وتتوقع «دي بي ورلد» من خلال هذا الإصدار، المساهمة في سد الفجوة التمويلية الكبيرة لهدف الأمم المتحدة رقم 14 (الحياة تحت الماء)، وهدف الأمم المتحدة رقم 6 (المياه النظيفة والصرف الصحي)، وزيادة شفافية الإفصاح في استجابة رائدة لاهتمام المستثمرين المتزايد بالأصول الزرقاء.

ويُعد الإصدار الجديد الأول من نوعه من فئة السندات الزرقاء من شركة من منطقة الشرق الأوسط، ما يعكس هدف مجموعة موانئ دبي العالمية المتمثل في قيادة قطاع الخدمات اللوجستية والمنطقة نحو مستقبل أكثر مرونة.

وأفادت المجموعة في بيان، بأنه تم تسعير السندات لأجل خمس سنوات بفارق 99.6 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية وبعائد قدره 5.25%، ويمثل ذلك أقل فروق أسعار لموانئ دبي العالمية على الإطلاق في سوق السندات أو الصكوك، ما يؤكد جاذبية هذا الإصدار.