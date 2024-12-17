«المركزي»: 49 مليار درهم زيادة في الائتمان خلال شهر

أفاد المصرف المركزي بأن إجمالي الائتمان ارتفع 49 مليار درهم، خلال شهر سبتمبر منفرداً، حيث ارتفع من 2.113 تريليون درهم في نهاية أغسطس السابق، إلى 2.162 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي بنمو 2.3%.

وأرجع «المركزي»، في تقرير أصدره أمس، ارتفاع إجمالي الائتمان إلى الزيادة في الائتمان المحلي بنسبة 1.6%، والائتمان الأجنبي بنسبة 6.9%، مبيناً أن التوسع في الائتمان المحلي يرجع إلى الزيادة في الائتمان للقطاع الحكومي بنسبة 0.4%، والزيادة في الائتمان للقطاع العام بنسبة 2.7%، والزيادة في الائتمان للقطاع الخاص بنسبة 1.5%، والزيادة في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 1.8%.

ولفت إلى أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع 21 مليار درهم خلال سبتمبر، بنسبة 0.8%، حيث زاد من 2.740 تريليون درهم في نهاية شهر أغسطس السابق، إلى 2.761 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، مرجعاً الارتفاع إلى الزيادة في ودائع المقيمين بنسبة 0.8% والزيادة في ودائع غير المقيمين بنسبة 0.5%.

وأوضح «المركزي» أن ودائع المقيمين ارتفعت نتيجة للزيادات في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 5% تقريباً، وودائع القطاع الخاص بنسبة 0.8%، وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 20.5% متجاوزاً الانخفاض في ودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.9%.

ونوه التقرير بارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً شهادات القبول المصرفية بنسبة 0.5%، من 4.378 تريليونات درهم في نهاية شهر أغسطس السابق، إلى 4.402 تريليون درهم في نهاية شهر سبتمبر الماضي.

ووفقاً للتقرير، توسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2%، حيث ارتفعت من 734.9 مليار درهم، إلى 743.5 مليار درهم خلال الفترة نفسها.