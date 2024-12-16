فلاي دبي تفتتح صالة درجة الأعمال الجديدة في المبنى 2 بمطار دبي

افتتح حمد عبيدالله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي الصالة الجديدة لفلاي دبي بحضور سعادة اللواء عبيد مهير بن سرور نائب مدير الادارة العامة للإقامة وشؤون الاجانب في دبي واللواء طلال الشنقيطي مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي واللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالوكالة وسعادة جمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي في مطارات دبي وماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي و عدد من كبار المسؤولين والشركاء الاستراتيجيين وعدد من الصحف والمؤسسات الاعلامية.

وتبلغ مساحة صالة درجة الأعمال الجديدة التي 900 متراً مربعاً وهي متاحة لمسافري فلاي دبي على درجة الأعمال. وتبلغ الطاقة الاستيعابية للصالة أكثر من 200 مسافر، وتقع الصالة في موقع ملائم بعد بوابات الهجرة والأمن في منطقة المغادرين بالمبنى 2 بمطار دبي الدولي. وتقع بوابة الصعود لمسافري درجة الأعمال إلى الطائرة في صالة درجة الأعمال مما يمكن المسافرين استخدام حافلات درجة الأعمال المخصصة لرحلاتهم المحددة مباشرة من الصالة.

وتعليقاً على افتتاح صالة درجة الأعمال الجديدة، قال حمد عبيد الله، الرئيس التجاري في فلاي دبي: " يتزامن افتتاح صالتنا الجديدة اليوم مع احتفالنا هذا العام بمرور 15 عاماً على انطلاق عملياتنا. تؤكد الصالة الجديدة التزام فلاي دبي بالتطور المستمر والاستثمار في تحسين تجربة العملاء سواء في الأجواء أو على الأرض. ستوفر الصالة الجديدة تجربة سفر ممتعة وسلسة لركاب درجة الأعمال من المبنى 2 بمطار دبي. نتوجه بجزيل الشكر للجهات المعنية كافة والشركاء الاستراتيجيين في المطار على دعمهم لتحقيق هذا الانجاز والترحيب رسمياً بالعملاء في الصالة الجديدة بتصميماتها المبتكرة".

تتميز الصالة الجديدة بجماليات حديثة تتضمن الضوء الطبيعي في تصميمها البسيط والأنيق، والتي تستلهم جمال الكثبان الرملية الصحراوية. تتميز الألوان الدافئة والجماليات البسيطة ببعض من أفق دبي الأكثر شهرة وتوفر مساحة مريحة للاسترخاء والعمل.

تتميز الصالة بواجهة زجاجية يتخلله الضوء الطبيعي بحيث توفر إطلالة على مدرج المطار. تضم الصالة الجديدة مساحات متنوعة ومناطق للجلوس وتناول الطعام والاسترخاء داخل الصالة، يمكن للعملاء التمتع بمجموعة واسعة من خيارات تناول الطعام سواء من بوفيه مستوحى من الطراز العالمي أو من قائمة مختارة من الاطعمة. تحتوي الصالة أيضاً على مرافق للاستحمام وغرفة للصلاة ووسائل راحة عملية أخرى مثل خدمة الواي فاي المجانية ومحطات لشحن الهواتف والاجهزة النقالة.

وقال محمد حسن، نائب الرئيس الأول لخدمات المطار والشحن في فلاي دبي: "تعتبر الصالات عنصراً أساسياً لتجربة السفر السلسة والمريحة التي نهدف إلى تقديمها لعملائنا. توفر صالة فلاي دبي لدرجة الأعمال مزيداً من الراحة لركابنا الذين يبحثون عن تجربة سفر أكثر خصوصية، سواء كانوا يسافرون للعمل أو الترفيه. ونحن سعداء بالترحيب بمسافرينا في الوقت المناسب مع بدء موسم العطلات المزدحم".

يمكن لأعضاء سكاي واردز طيران الامارات الاستفادة من مميزات صالة درجة الأعمال لفلاي الجديدة وفقاً لفئة العضوية.

في وقت سابق من شهر أكتوبر من هذا العام، افتتحت فلاي دبي رسمياً مكاتب انجاز إجراءات السفر الجديدة لدرجة الأعمال في المبنى رقم 2 بمطار دبي الدولي والتي توفر خدمات خاصة لمسافري درجة الأعمال في فلاي دبي ضمن تجربة فريدة وسلسة مع خدمة الاستقبال والمساعدة وانجاز اجراءات السفر وخدمة المسار السريع عبر مراقبة جوازات السفر ونقاط التفتيش.