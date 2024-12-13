«الإمارات دبي الوطني» يدعم حفظ الأصول الرقمية في الدولة

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، أمس، عن الاستثمار في «زوديا كاستودي» Zodia Custody، المؤسسة الرائدة في مجال حفظ الأصول الرقمية. وتم إجراء الاستثمار الاستراتيجي في أسهم الشركة من خلال صندوق الابتكار التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، وهو صندوق رأس المال الاستثماري للبنك. وكان قد تم إطلاق الصندوق في عام 2023، ويهدف إلى تعزيز طموحات البنك الرقمية وخبراته الإقليمية بالتناغم مع مرونة شركات التكنولوجيا المالية وابتكاراتها التقنية.

وتشهد دولة الإمارات العربية المتحدة تطوراً سريعاً لتصبح مركزاً متقدماً للعملات المشفرة بعد السياسات الرائدة الموائمة للعملات المشفرة وأعلى معدلات تبني للعملات المشفرة في العالم.

وتقوم شركة «زوديا كاستودي» ومقرها لندن، بتصميم حلول حفظ الأصول الرقمية للعملاء من المؤسسات بما يتماشى مع المتطلبات التنظيمية، وبما يضمن قدرة المؤسسات على اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وفقاً لاتجاهات السوق بأعلى مستويات الأمان. ويمثّل استثمار بنك الإمارات دبي الوطني في «زوديا كاستودي» خطوة مهمة للشركة، ويعزز رؤيتها لمستقبل الأصول الرقمية.

وقال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، مروان هادي: «يعكس استثمارنا الاستراتيجي في (زوديا كاستودي) التزامنا بتوفير بيئة ملائمة يمكن فيها لمواقع وأماكن تداول الأصول الرقمية والمؤسسات ذات التفكير المستقبلي التفاعل بأمان ومن دون أي تنازلات. وتقوم التكنولوجيا المالية بتغيير المشهد المؤسسي بسرعة، ونود ضمان دعمنا المستمر للتقنيات الناشئة بما يعزز هذا النمو من خلال سد الفجوة بين الخدمات المالية والأصول الرقمية». وأضاف: «يُعدّ استثمارنا مهماً في ضوء النهج التقدمي الذي تنتهجه دولة الإمارات في تنظيم الأصول الرقمية وطموحها في أن تصبح مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا. إضافة إلى ذلك، يتماشى هذا الاستثمار مع أجندة دبي الاقتصادية (D33) التي تهدف إلى أن تكون دبي من أكبر أربعة مراكز مالية عالمية وسوق رأس المال المفضلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا».