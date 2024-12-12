غرفة دبي العالمية تفتتح مكتباً تمثيلياً في كولومبيا

افتتحت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، مكتباً تمثيلياً خارجياً جديداً في العاصمة الكولومبية بوغوتا بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية، ودعم نمو الروابط التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في دبي وكولومبيا.

ومع افتتاح المكتب الجديد في بوغوتا، ترفع غرفة دبي العالمية عدد مكاتبها التمثيلية الخارجية إلى 33 مكتباً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مبادرة "دبي جلوبال" التي تستهدف تأسيس 50 مكتباً تمثيلياً حول العالم بحلول عام 2030، وذلك للمساهمة في ترسيخ دور دبي المحوري كمركز رائد عالمياً للأعمال من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودعم التوسّع الدولي للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها في 30 سوقاً جديداً في مختلف أرجاء العالم.

ويأتي افتتاح المكتب الجديد مع نمو العلاقات الاقتصادية بين دبي وكولومبيا، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي 1.9 مليار درهم خلال العام الماضي بنمو 51.5% على أساس سنوي، فيما بلغ إجمالي عدد الشركات الكولومبية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 131 شركة بنهاية شهر سبتمبر من العام الجاري.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي إننا نلتزم بتوسيع شبكة مكاتبنا العالمية بهدف تعزيز روابط دبي التجارية والاستثمارية دولياً وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة مفضلة للأعمال في كافة القطاعات، وذلك من خلال المساهمة في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دبي ودعم جهود الشركات العاملة في الإمارة.

وسيلعب مكتب بوغوتا دوراً حيوياً في دعم الشركات في كلا السوقين، والتعريف بمزايا دبي التنافسية، ومشاركة المعلومات الاستثمارية بغية مساعدة الشركات الكولومبية التي تسعى لدخول سوق دبي والاستفادة من مكانة الإمارة كبوابة للتوسع عالمياً وسيزود الشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها والتي تخطط للتوسع إلى كولومبيا بالدعم والمشورة.