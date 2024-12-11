«أبوظبي للاستثمار» و«ماستركارد» يطلقان مبادرة «الشراكة الرقمية»

أطلق كل من مكتب أبوظبي للاستثمار و«ماستركارد» امس، مبادرة الشراكة الرقمية في أبوظبي، والتي تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية باستخدام بنية «ماستركارد» التحتية للمدفوعات. وتم اطلاق المبادرة خلال أسبوع أبوظبي المالي، وهي جزء من برنامج الشراكة الرقمية للمدن من شركة «ماستركارد»، والذي يقدم إطارا فريدا للشراكة يدعم تحقيق أبرز الأهداف المتعلقة بالابتكار والإنتاجية والتنمية الاقتصادية.

كما تعد المبادرة منصة مثالية لتوظيف أحدث التقنيات في مجال المدفوعات والأمن والذكاء الاصطناعي، بما يدعم الجهود الهادفة إلى معالجة التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، التي تواجه الحكومات والشركات والمواطنين وتهدف المبادرة إلى توظيف التقنيات المالية المتقدمة في «رقمنة» أنظمة المدفوعات الحكومية، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة في «Hub71»، منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي.

كما سيتعاون مركز الذكاء الاصطناعي المتقدم والتكنولوجيا السيبرانية التابع لـ«ماستركارد»، مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير منتجات مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، وذلك لدعم قطاع انتاج الألعاب الإلكترونية في الإمارة وغيرها من القطاعات ذات النمو المرتفع. وسيقدم مكتب أبوظبي للاستثمار، الدعم لشركة ماستركارد للعمل مع الجهات الحكومية والخاصة في أبوظبي لتطوير حلول مالية رقمية متخصصة تلبي احتياجات هذه الجهات.

وسيتم إطلاق بطاقات مدفوعة مسبقا مصممة خصيصا لتتناسب مع أعداد المسافرين والمقيمين المتزايدة في أبوظبي، وعبر التكامل مع منصة (ماستركارد برايسليس)، سيتم تخصيص قنوات تسويق لإمارة أبوظبي، وموقع إلكتروني خاص، وإمكانية الوصول إلى شبكة «ماستركارد» العالمية التي تعرض الوجهات السياحية في الإمارة، بما في ذلك الفنادق والمتاحف والفعاليات الترفيهية.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، بدر سليم سلطان العلماء، إن «تعزيز الاقتصاد الرقمي يعد ركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي، وستساهم الشراكة مع (ماستركارد) في تعزيز مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار في الخدمات الرقمية، مما يساهم في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب المواهب العالمية، ودعم ازدهار قطاع السياحة، وهذه الشراكة محطة أساسية في رحلة التحول الرقمي للإمارة، وترسم ملامح مستقبل تزدهر فيه الأعمال والمجتمعات، مما يرسخ مكانة اقتصاد أبوظبي كمعيار عالمي للنمو المستدام».