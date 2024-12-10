أحمد بن سعيد: "مركز محمد بن راشد للطيران" يجسّد رؤية دبي الطموحة في تطوير بنية تحتية رائدة عالمياً

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، في تدوينة على منصة "إكس": "يجسّد مركز محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب رؤية دبي الطموحة في تطوير بنية تحتية رائدة عالمياً في مجال الطيران، ومن شأن افتتاح منشأة شركة "إكزكيوجيت ميدل إيست" الجديدة وحظيرة طائرات شركة "كوملوكس" في المركز أن يعكس التزام دبي بتوفير بيئة مبتكرة تجمع بين الموقع الاستراتيجي والخدمات الاستثنائية، لتلبية احتياجات قطاع الطيران الخاص في عصرنا الحديث".

وقال سموه "هذه المنشآت الجديدة ستوفر تجارب لا مثيل لها، تجمع بين الكفاءة والراحة، لضمان رحلات سلسة ومتميزة للمسافرين والمشغلين على حد سواء، ومع كل إنجاز جديد، نواصل العمل على ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران يجمع الطموح بالاتصال والتميز".