92.5 مليار درهم رواتب ومزايا الموظفين الحكوميين في 9 أشهر

حصل الموظفون العاملون في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي بدولة الإمارات على تعويضات ورواتب ومزايا بقيمة 92.5 مليار درهم، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2024، مقارنة مع 85.9 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بزيادة قيمتها 6.6 مليارات درهم، تعادل نمواً نسبته 7.7%، وذلك بحسب إحصاءات مالية الحكومة لدولة الإمارات صدرت، أمس، عن وزارة المالية، وتشمل الإحصاءات الاتحادية مضافة إليها نظيرتها على المستوى المحلي لكل إمارة من إمارات الدولة السبع.

ومنذ عامين تقريباً، تشهد مستويات الرواتب، سواء على المستوى الحكومي أو الخاص، زيادة مطردة، بدعم من زيادة التوظيف والنشاط الاقتصادي الملحوظ.

وأظهرت البيانات أن إجمالي المصروفات الحكومية المجمعة بلغ، خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، 287.9 مليار درهم، فيما سجلت الإيرادات في الفترة نفسها 404.9 مليارات درهم.

وأسهمت حصيلة الضرائب المطبقة في الدولة بالحصة الكبرى من الإيرادات، حيث بلغت قيمتها 272.6 مليار درهم، خلال فترة الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 223.3 مليار درهم خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بزيادة قيمتها 49.3 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 22%.

. إيرادات الضرائب خلال الأشهر الـ9 الأولى من 2024 بلغت 272.6 مليار درهم.