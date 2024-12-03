«أراضي دبي» تعزز ريادتها في الابتكار العقاري خلال قمة «LiveableCitiesX»

شاركت دائرة الأراضي والأملاك في دبي في قمة «LiveableCitiesX»، التي انعقدت ضمن فعاليات معرض «الخمسة الكبار» العالمي، التي انتهت في دبي أخيراً، ويعد هذا المعرض منصة عالمية تجمع قادة الابتكار والخبراء في التقنيات الحضرية لبحث سبل تسريع التحول نحو مدن مستقبلية أكثر استدامة وذكاء.

وتأتي هذه المشاركة في إطار رؤية «أراضي دبي» الطموحة لتعزيز مكانة الإمارة وجهةً مفضلةً للمستثمرين العالميين في القطاع العقاري، من خلال بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتحفز الاستثمارات.

وخلال جلسة نقاشية في الحدث، استعرض مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري بالدائرة، الدكتور محمود البرعي، الرؤية الاستراتيجية لدبي، الهادفة إلى ترسيخ مكانتها وجهةً عالميةً للمدن المستدامة والجاذبة للاستثمارات، وأشار البرعي إلى أن خطة دبي الحضرية 2040، وأجندة دبي الاقتصادية D33، تمثلان الأساس لهذه الرؤية، حيث تركزان على تحقيق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع التركيز على جودة الحياة والابتكار.

وتناول البرعي مبادرة «ريس للابتكار العقاري»، التي أطلقتها الدائرة أخيراً، كجزء من جهودها لتحويل سوق العقارات في دبي إلى نموذج عالمي يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأوضح أن المبادرة تهدف إلى إنشاء نظام بيئي عقاري شامل، يعتمد على تقنيات مبتكرة لتعزيز الشفافية، وتطوير منتجات استثمارية جديدة، وتحسين تجربة المستثمرين، وأكد البرعي أن هذه المبادرة تسعى إلى رفع كفاءة السوق العقارية من خلال توفير حلول ذكية ومستدامة تدعم نمو الاستثمارات المحلية والدولية.

كما تطرّق إلى أهمية مبادرة «الترميز العقاري»، التي تعد أحد الابتكارات الرائدة لدبي، حيث تسهم في تمكين المستثمرين من الوصول إلى فرص استثمارية مرنة باستخدام تقنيات البلوك تشين.

وأضاف أن الاستدامة والمرونة تمثلان محورين رئيسين في استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، من خلال تطوير مجتمعات ومبانٍ قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، بما في ذلك تغير المناخ.

وأوضح أنّ نموذج «مدينة الـ20 دقيقة»، الذي يركز على تعزيز التنقل المستدام وسهولة الوصول إلى الخدمات، يُعد جزءاً رئيساً من رؤية دبي للمستقبل، وأضاف أن التعاون مع القطاع الخاص يُعدّ عنصراً محورياً في تحقيق هذه الأهداف، من خلال تطوير مشروعات مبتكرة تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع.