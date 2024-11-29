تسديد رسوم مواقف «باركونيك» عبر محفظة «سالك»

أعلنت شركة «سالك»، المشغل الحصري لبوابات التعرفة المرورية في دبي، عن تعاونها مع شركة «باركونيك»، المشغّل الخاص الأكبر لمواقف المركبات في دولة الإمارات، التي تستخدم أنظمة مواقف متطورة تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تعزيز تجارب تحصيل مدفوعات مواقف المركبات في جميع أنحاء الإمارات باستخدام نظام المحفظة الإلكترونية من «سالك».

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن هذه الشراكة تستند إلى عقد مدته خمس سنوات، حيث ستدمج «باركونيك» خلال هذه الفترة محفظة «سالك» الإلكترونية عبر جميع المواقع الـ107 التي تديرها في دولة الإمارات، وأي مواقع مستقبلية أخرى، وتعد هذه المرة الأولى التي توسع فيها «سالك» عروض خدماتها خارج إمارة دبي.

وبموجب بنود الاتفاقية الموقعة بينهما، ستروج «باركونيك» لشركة «سالك» باعتبارها قناة الدفع المفضلة لمتعامليها عبر كل المواقع الحالية والمستقبلية، وذلك بالاستفادة من قدرة «سالك» على توفير خيار دفع سلس ومريح لمواقف المركبات المدفوعة.

ولتوفير خدمات المحفظة الإلكترونية، ستدفع «باركونيك» لـ«سالك» نسبة مئوية من حصتها من إيرادات مواقف المركبات التي يتم تحصيلها عن طريق محفظة «سالك» الإلكترونية.

ومن المتوقع أن يكون هذا الحل متاحاً لمواقف المركبات التابعة لـ«باركونيك»، البالغ عددها 135 ألف موقف، خلال الربع الأول من عام 2025.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، إبراهيم سلطان الحداد: «تسهم شراكتنا الاستراتيجية مع (باركونيك) في توسيع نطاق حلولنا المتقدمة لتحصيل مدفوعات مواقف المركبات عبر ما يقارب 135 ألف موقف، موزعة على 107 مواقع في دولة الإمارات»، مشيراً إلى أن «هذه المرة الأولى التي تتوسع فيها (سالك) خارج إمارة دبي».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «باركونيك»، عماد علم الدين: «تشترك كل من (باركونك) و(سالك) في الالتزام بالابتكار والتميز، وهذه الشراكة هي شهادة على رؤيتنا لدولة الإمارات الأكثر ذكاءً واتصالاً»، وأضاف «من خلال مواءمة تقنياتنا وخبراتنا، فإننا نضع معياراً جديداً للراحة والكفاءة والاستدامة في المنطقة».