«أبوظبي العالمي» يُغرّم شركة ومديرها 118.5 ألف درهم

أعلنت سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي (ADGM)، عن غرامات مالية على شركة «أفانتي» المحدودة ومديرها خلدون بوشناق، لمخالفة التشريعات التجارية، بما في ذلك إعطاء معلومات كاذبة أو مضللة، وإخفاء مستندات.

وأوضحت السلطة في بيان، أمس، أن القيمة الإجمالية للغرامات تبلغ 32.3 ألف دولار (118.5 ألف درهم)، موزعة على 16 ألف دولار (58.7 ألف درهم) غرامة على شركة «أفانتي»، و16.3 ألف دولار (59.8 ألف درهم) غرامة على بوشناق، كما توجب على «أفانتي» دفع 10 آلاف دولار (36.7 ألف درهم) إضافية لتغطية تكاليف التحقيق الذي نفّذته سلطة التسجيل. وكانت السلطة باشرت تحقيقها بعدما اكتشفت تقديم «أفانتي» وثيقة إلى بنك في دولة الإمارات، تحتوي على ختم ورمز مصادقة مزيفين، وتزعم صدورها عن سلطة التسجيل.

وفي أعقاب التحقيق، خلصت سلطة التسجيل إلى أن «أفانتي» قدّمت معلومات كاذبة ومضللة، وأن بوشناق أخفى وثائق. كما خلصت إلى أن بوشناق لم يتخذ الاحتياطات الكافية للحماية من تزوير سجلات الشركة.

وأصدرت سلطة التسجيل تصريحاً جاء فيه: «تعد هذه الأعمال مخالفات خطرة للتشريعات التجارية المعمول بها في (أبوظبي العالمي)، وستطبق سلطة التسجيل الإجراءات اللازمة على أي جهة أو فرد مرخص عند إعطاء معلومات كاذبة ومضللة أو في حال إخفاء الوثائق، كما أن سلوك (أفانتي) وبوشناق انعكس سلباً على مجريات التحقيقات».

واتفقت شركة «أفانتي» وبوشناق على تسوية الدعوى المرفوعة ضدهما. وبعد الوصول إلى التسوية، طبقت سلطة التسجيل تخفيضاً بموجب التسوية بنسبة 20% للغرامات التي كانت ستُفرض حتى في حال عدم التوصل إلى تسوية.