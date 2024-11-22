"اكتفاء" تتيح حليب مليحة العضوي في منافذ بيع بـ"أبوظبي والعين"

طرحت مؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء) حليب مليحة العضوي من إنتاج مزرعة مليحة للألبان الغني ببروتين A2A2؛ وذلك في فروع لولو هايبر ماركت بأبوظبي والعين، ضمن سياستها الرامية إلى توفير منتجاتها العضوية بمختلف منافذ البيع في دولة الإمارات، تلبية للطلب المتزايد عليها، ولتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات العضوية.

وقال رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الرئيس التنفيذي لمؤسسة الشارقة للإنتاج الزراعي والحيواني (اكتفاء)، الدكتور المهندس خليفة مصبح الطنيجي: "تسعى (اكتفاء) وفق استراتيجيها المرسومة إلى توفير منتجاتها العضوية، وفتح منافذ بيع جديدة في مختلف إمارات الدولة، للإسهام في تنمية المشروعات التي تعزز الأمن الغذائي، وتحقق الاكتفاء الذاتي، وتسهم في الحفاظ على صحة المجتمع".

وأضاف الطنيجي، أن منتجات "اكتفاء" العضوية بات الطلب عليها يتزايد يوماً بعد يوم، ونعمل على التعاون مع المؤسسات التي تمتلك خبرات في مجال قطاع التجزئة، كونها تُعدُّ شريكاً رئيساً في توفير هذه المنتجات، لتكون في متناول جميع أفراد المجتمع.

وأوضح، أنه تم طرح منتجات "اكتفاء" في فروع لولو هايبر ماركت في أبوظبي والعين؛ لما تمتلكه من خبرات كبيرة في مجال البيع بالتجزئة، ودعم المنتجات الوطنية، وتقديم حلول ذكية وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في قطاع التجزئة.