80 شركة عقارية تقدّم 400 فرصة وظيفية للمواطنين

في أعقاب النجاح الذي شهدته النسخة الأولى من اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين الذي أسهم في توظيف أكثر من 1000 مواطن في 2024، نظّمت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بالتعاون مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، النسخة الثانية من هذا الحدث، بهدف استقطاب وتوظيف الكوادر والكفاءات الإماراتية، وتمكينها من الانخراط في القطاع العقاري، أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني.

وشارك في فعاليات اليوم العقاري الثاني لتوظيف الإماراتيين برعاية «مجموعة أمنيات»، أكثر من 80 شركة عقارية قدمت ما يزيد على 400 فرصة وظيفية للإماراتيين.

وشمل الحدث ورشة عمل حول «برنامج التمكين العقاري» الذي يستهدف توظيف 500 إماراتي سنوياً خلال الفترة من 2025 إلى 2027، لتعريف المشاركين بمزايا برنامج «نافس»، وتوعيتهم بأهمية الالتزام بلوائح سوق العمل، وتقديم دعم شامل للجهود الحكومية الرامية إلى بناء كوادر إماراتية متميّزة في هذا المجال، بهدف الاستثمار الأمثل في رأس المال البشري، وتطوير القطاع العقاري في الإمارة.

وقال المفوض العام لمسار البنية التحتية والتخطيط العمراني وجودة الحياة، مطر الطاير: «يُعدّ تنظيم مبادرة اليوم العقاري لتوظيف الإماراتيين، في دورته الثانية، امتداداً للنجاح الذي حققته الدورة الأولى التي أسهمت في توظيف أكثر من 1000 مواطن في مختلف مجالات القطاع، وتوفير فرص عمل مهنية واعدة ومستقبل مهني».

بدوره، قال رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «هذه المبادرة المتخصصة بأحد أهم القطاعات الاقتصادية الخاصة في دبي والدولة ككل، أصبحت علامة فارقة في توفير فرص وظيفية نوعية للمواطنين في القطاع الخاص، وأردنا بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين إطلاق الدورة الثانية من اليوم العقاري في دبي، بالتزامن مع القفزة النوعية التي شهدها القطاع العقاري خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بفضل رؤية قيادتنا الحكيمة، حيث شهد نمواً قوياً بزيادة عدد المستثمرين الجدد بنسبة 45%، وارتفاعاً في قيمة التصرفات العقارية لتصل إلى أكثر من 544 مليار درهم وغيرها الكثير من الإنجازات».

في السياق نفسه، قال المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة: «يمثّل تمكين الكوادر الوطنية في قطاع العقارات ركيزة أساسية في رؤيتنا الاستراتيجية، ويعكس ثقتنا بضرورة مشاركتهم في النهضة العقارية التي تشهدها الدولة والإسهام في استدامة تطورها، ومن خلال اليوم العقاري الثاني لتوظيف الإماراتيين نحرص على إعداد جيل من المواطنين المهنيين ذوي الكفاءة العالية والمهارات اللازمة للريادة في هذا القطاع الحيوي».