مزاد لشهادات الطاقة النظيفة

أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات فتح باب التسجيل للمشاركة في مزاد الربع الأخير لعام 2024، لشهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، الذي يستمر حتى 13 ديسمبر 2024. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عثمان جمعة آل علي، إن «مخطط شهادات الطاقة النظيفة يمثّل إحدى أهم المبادرات الرائدة التي تدعم أهداف الدولة الرامية إلى إزالة الكربون»، مشيراً إلى أن هذا المخطط المعتمد دولياً للجهات العاملة في أبوظبي، يتيح إمكانية الإسهام في تحقيق أهداف الطاقة النظيفة في أبوظبي والدولة، ودعم أهداف الحياد المناخي.

ودعا آل علي جميع الجهات إلى المشاركة في المزاد المقبل، واتخاذ خطوات إيجابية تجاه إزالة الكربون من عملياتها.