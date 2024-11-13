الإمارات تستضيف اجتماعاً لمنظمة التعاون الاقتصادي

تستضيف دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الاجتماع السنوي الإقليمي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لكبار مسؤولي الميزانية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك في إمارة أبوظبي يومَي 18 و19 نوفمبر الجاري. ويجمع الحدث كبار مسؤولي ومديري الميزانية من مختلف دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن «استضافة الإمارات لهذا الاجتماع السنوي، يعكس ريادتها في استضافة الفعاليات الدولية المتميّزة في مجال الإدارة المالية والاقتصادية»، مشيراً إلى أن الاجتماع يمثّل فرصة مهمة لتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل الخبرات حول استراتيجيات إدارة الموارد المالية العامة بفاعلية وشفافية، بما يتماشى مع طموحاتنا لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.