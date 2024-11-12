مركز دبي المالي يستكمل سداد صكوك بـ 700 مليون دولار

أعلن مركز دبي المالي العالمي، أمس، عن السداد الكامل لصكوك مستحقة بقيمة 700 مليون دولار في الموعد المُحدد، ما يمثل إنجازاً مهماً في تنفيذ استراتيجيته للتمويل المستدام، وانطلاقاً من التزامه الكامل بانتهاج الإدارة المالية المسؤولة.

ويأتي سداد الصكوك تأكيداً على القوة المالية للمركز ونتيجة لاعتماده سياسات مالية مسؤولة تُعزز كفاءة محفظة الديون والتمويلات لديه. وأفاد المركز في بيان بأن هذه السياسات المالية تعمل على خفض تكاليف الاقتراض، وتخفيف مخاطر إعادة التمويل، والتركيز على تحقيق السيولة النقدية من الأنشطة الأساسية، وضمان الاستقرار المالي على الأمدين المتوسط والطويل.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، إن «سداد المركز للصكوك كاملة التي أصدرها عام 2014 في الموعد المُحدد لاستحقاقها، يمثل انعكاساً لقوة منظومته المالية، فعلى مدى السنوات الـ10 الماضية، ركزت سياسته المالية في أولوياتها على دعم خطط الاستثمار في البنية التحتية التجارية عالية الجودة».

وتوّلت شركة «مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات المحدودة» مسؤولية إصدار الصكوك بهدف تمويل خطط توسعة المركز من خلال البنية التحتية العقارية وتطوير وجهته الجديدة للتجزئة «جيت أفينيو».