13 شركة طيران تشغل رحلاتها إلى 15 وجهة في مطار آل مكتوم الدولي

أظهرت بيانات أن 13 شركة طيران دولية تشغل رحلاتها حالياً من وإلى مطار آل مكتوم الدولي، وذلك وفقاً للجدول الشتوي للرحلات لعام (2024-2025).

وبحسب البيانات التي حصلت «الإمارات اليوم»، على نسخة منها، تشغل شركات الطيران هذه، بما في ذلك الناقلات الجوية التي بدأت عملياتها في نوفمبر الجاري، رحلاتها إلى 15 وجهة دولية. وأخيراً قالت مطارات دبي إن شبكة وجهاتها العالمية في مطار آل مكتوم الدولي ارتفعت مع إطلاق شركتي طيران «ترانسافيا» و«يورو وينجز» خدماتهما من مطار آل مكتوم الدولي، مشيرة إلى أن الناقلتين تشغلان رحلات مباشرة من وجهات عدة، وهي: ليون، مارسيليا، تولوز، كولونيا، وشتوتغارت. وتظهر بيانات مؤسسة «أو إيه جي» الدولية المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران تواصل تشغيل المزيد من السعة المقعدية، من وإلى دبي خلال العام الجاري، حيث وصلت أرقام السعة المقعدية على الرحلات الدولية إلى مستويات قياسية، هي الأعلى على الإطلاق، في دلالة على قوة الطلب على السفر الجوي في الإمارة، التي تحتضن أكبر مطار دولي في العالم. وتصل الطاقة الاستيعابية في مطار آل مكتوم الدولي حالياً في مبنى المسافرين إلى نحو 26 مليون مسافر. ويقدّم المطار خدماته لعدد من الرحلات الموسمية والشحن العام والطيران الخاص والعديد من الرحلات الموسمية والنظامية. وأعلنت دبي عن المرحلة الثانية من توسعة مطار آل مكتوم الدولي في أبريل 2024. وبمجرد الافتتاح يصبح المطار أكبر مركز طيران في العالم من حيث السعة الاستيعابية. ويمتد مطار آل مكتوم الدولي، بعد الانتهاء من كامل مراحل تطويره على مساحة 70 كيلومتراً مربعاً، وتتجاوز طاقته الاستيعابية القصوى 260 مليون مسافر، إضافة إلى 12 مليون طن من البضائع سنوياً، ما يجعله المطار الأكبر على مستوى العالم.