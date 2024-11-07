30% نمواً في الطلب على المنتجات الغذائية بالإمارات منذ بداية العام

قال مختصون ومسؤولون في شركات لصناعة الأغذية إن الطلب على المنتجات الغذائية ومستلزمات الصناعة والتعبئة الخاصة بها في دولة الإمارات، شهد نمواً لافتاً منذ بداية العام الجاري، وصل إلى 30% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعوماً بالنمو السكاني، وانتعاش السياحة والضيافة وفعاليات الأعمال.

وأكدوا أن نمو القطاع يحفز على دخول شركات جديدة إلى السوق المحلية، ويدعم توسع الشركات الحالية بخطوط إنتاج ومشروعات جديدة.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم» خلال معرض «غلفود للتصنيع 2024»، الذي تختتم فعالياته اليوم، أن من المتوقع أن تصل قيمة سوق صناعة الأغذية في الإمارات إلى نحو 73.3 مليار درهم بنهاية عام 2024.

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي في دول مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي لإدارة الزيوت والدهون في «مجموعة إفكو العالمية»، محمد عيتاني، إن قطاع صناعة الأغذية في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، يمرّ حالياً بفترة حيوية تتميز بالنمو القوي، ما يتطلب التركيز على تلبية الخيارات المتغيرة للمستهلكين.

وتوقع أن تصل قيمة سوق قطاع صناعة الأغذية في السوق الإماراتية إلى 19.98 مليار دولار (نحو 73.3 مليار درهم) بنهاية العام الجاري، بحسب دراسات سوقية حديثة، موضحاً أن هذا النمو المتوقع يرجع إلى مجموعة عوامل، منها زيادة الإنفاق الاستهلاكي، والنمو الكبير في القطاع السياحي، فضلاً عن المبادرات الحكومية الاستباقية التي تهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتشجيع الإنتاج المحلي.

من جهته، قال تنفيذي المبيعات الأول في شركة «أربيان للتغليف المرن»، رمشيد علي، إن الطلب على معدات التصنيع والتعبئة والتغليف في الإمارات شهد نمواً بنسبة تراوح بين 20 و30% منذ بداية العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف أن الطلب على منتجات صناعة الأغذية بجميع مجالاتها شهدت نمواً لافتاً يتجاوز الأعوام الثلاثة السابقة، وذلك بدعم من النمو السكاني والانتعاش القياسي لقطاعي السياحة والضيافة، لافتاً إلى أن معدلات النمو الكبيرة تدعم توسع الشركات العاملة في السوق الإماراتية بمشروعات جديدة، واستقطاب استثمارات جديدة لشركات من أسواق عالمية مختلفة، للاستفادة من الفرص التي تتيحها الدولة في القطاع.

واتفق مدير التسويق في شركة «تتراباك»، عبدالمحسن الصبيح، بأن قطاع صناعة الأغذية ومستلزماتها في الإمارات، شهد نمواً لافتاً في الطلب منذ بداية العام الجاري، بدعم من انتعاش السياحة وفعاليات الأعمال، لافتاً إلى أن انتعاش القطاع شمل أيضاً أسواقاً خليجية عدة، مع توقعات باستمرار النمو حتى نهاية العام الجاري وخلال العام المقبل.

في السياق نفسه، قال المدير التجاري لمعارض قطاع الأغذية في مركز دبي التجاري العالمي، جعفر شبر، إن قطاع مستلزمات الأغذية والضيافة شهد نمواً سنوياً ملحوظاً بنسب تزيد على 11% مع توقعات بأن يصل حجم القطاع إلى 158 مليار دولار خلال العقد المقبل.

وأضاف أن «غلفود للتصنيع 2024» يستضيف 2500 علامة تجارية عالمية متخصصة في تصنيع الأغذية والمشروبات، 25% منها تشارك للمرة الأولى، بمساحة إجمالية تقارب مليون قدم مربعة، ليسجل المعرض نمواً بالمساحة بنسبة 29% مقارنة مع دوراته السابقة.

• قيمة سوق صناعة الأغذية في الإمارات تصل إلى 73.3 مليار درهم بنهاية 2024.