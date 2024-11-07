«ويلينغتون مانجمنت» تفتتح مقرها الجديد في دبي

التقى محافظ مركز دبي المالي العالمي، عيسى كاظم، الرئيس التنفيذي لشركة «ويلينغتون مانجمنت»، جين هينز، بمناسبة الاحتفال بافتتاح مقرها الجديد في المركز، ولمناقشة أهم خطط النمو المستقبلية، إذ تُعد «ويلينغتون مانجمنت» من بين أفضل 10 شركات لإدارة الأصول على مستوى العالم، مع تجاوز قيمة أصولها المُدارة 1.1 تريليون دولار.

ويُعد انضمام «ويلينغتون مانجمنت»، التي تتمتع بخبرة تصل إلى قرن من الزمن حافل بالتميز والنجاحات اللافتة في مجال الاستثمار والمواهب والكفاءات المالية، إضافة بارزة للمنظومة البيئية الرائدة للمركز، والتي تشهد نمواً متسارعاً، باعتباره مقراً لأكثر من 400 شركة لإدارة الثروات والأصول.