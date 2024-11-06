ارتفاع إيرادات "تاكسي دبي" 13% إلى 1.6 مليار درهم

أعلنت شركة "تاكسي دبي" اليوم، عن نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مسجلة ارتفاعا في الإيرادات بنسبة 13% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 1.6 مليار درهم، مدفوعة بالأداء الإيجابي في جميع قطاعاتها.

وذكرت في بيان، أن إيرادات قطاع مركبات الأجرة في الشركة، زاد بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 1.39 مليار درهم، نتيجة الزيادة في عدد الرحلات ومدتها الزمنية، كما أضافت الشركة إلى أسطولها التشغيلي 444 مركبة منذ بداية العام، ليصل إجمالي أسطول مركبات الأجرة التشغيلي إلى 5660 مركبة في نهاية الفترة، لكن هذا لا يشمل 300 رخصة مركبة أجرة جديدة تم الحصول عليها أخيرا والتي تم تنفيذها بعد انتهاء الفترة.

وشهد قطاع مركبات "الليموزين" زيادة في الإيرادات بنسبة 3% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 89.1 مليون درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأكملت مركبات الأجرة و"الليموزين" التابعة للشركة 36 مليون رحلة خلال الفترة، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام الماضي.

كما حقق قطاع الحافلات نمواً استثنائياً خلال الفترة، بفضل منح عقود خدمة جديدة وزيادة حجم الأسطول بإضافة 77 مركبة جديدة.

ونتيجة لذلك، ارتفعت الإيرادات بنسبة 27% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 87.7 مليون درهم.

ودعمت الشراكات التي عقدتها "تاكسي دبي" مع كبرى شركات خدمات التوصيل في دولة الإمارات، بما في ذلك شركة طلبات، النمو السريع لقطاع دراجات التوصيل، حيث شهد نمو الإيرادات بمقدار 2.5 مرة.

وأسهم أداء الإيرادات القوي لشركة "تاكسي دبي" في زيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 20% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 432.2 مليون درهم، بهامش مميز قدره 27%، حيث تواصل الشركة التركيز على تخفيض التكاليف العامة من خلال زيادة استخدام الأصول والاعتماد على المركبات الموفرة للوقود، تماشياً مع التزاماتها في مجال الاستدامة.

وتتجاوز نسبة المركبات الصديقة للبيئة الهجينة أو الكهربائية ضمن أسطول مركبات الأجرة و"الليموزين" التابع لشركة "تاكسي دبي" في الوقت الحالي 85%.

وزادت الأرباح قبل خصم ضريبة الشركات واستبعاد تكلفة الفائدة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 319.3 مليون درهم. وتعتبر هذه القيمة مقياساً قابلاً للمقارنة بالعام السابق حيث لم تكن ضريبة الشركات مفروضة في عام 2023.

وانخفض صافي الربح المسجّل بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق ليصل إلى 247.1 مليون درهم.

وحافظت شركة "تاكسي دبي" على ميزانية عمومية جيدة كما في 30 سبتمبر 2024، مع معدل صافي دين منخفض بقيمة 1.3 مقارنة بالأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، ورصيد نقدي قدره 272.3 مليون درهم، من ضمنها ودائع الوكالة.