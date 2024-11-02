غرف دبي تُعرّف مجتمع الأعمال بقوانين الإفلاس والشركات

نظمت غرف دبي، أخيراً، ثلاث ورش عمل بهدف توعية مجتمع الأعمال بقانون الشركات، وقانون الإفلاس في الدولة، إضافة إلى مطالبات التأمين، وذلك بمشاركة 133 ممثلاً من الشركات الخاصة العاملة في مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية. وأفاد بيان صادر أمس، بأن ورشة عمل «قانون الإفلاس في دولة الإمارات»، قدمت لمحة عامة عن قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، وأهميته لقطاعات الأعمال، فيما تناولت ورشة عمل «مطالبات التأمين»، أبرز مستجدات وتوجهات قطاع التأمين، والتطورات التنظيمية والقانونية الداخلية والخارجية التي تؤثر في مطالبات التأمين.

وتحت عنوان «قانون الشركات التجارية في الإمارات، وقانون الشركات في مركز دبي المالي العالمي»، ناقشت ورشة العمل الثالثة القضايا القانونية الرئيسة التي تواجه مديري الشركات في الإمارات، بما في ذلك حوكمة الشركات، وضرورة الامتثال المؤسسي لضمان حماية بيانات الشركات.

كما تناولت الجلسة الاعتبارات القانونية والإدارية، ومتطلبات الحوكمة الرئيسة لتأسيس وإدارة الأعمال في دولة الإمارات.