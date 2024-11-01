مكتب أبوظبي للاستثمار يعلن طرح مزايدة لتطوير محطات غسيل وخدمة المركبات

أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار بالتعاون مع دائرة البلديات والنقل، عن دعوة الشركات الإماراتية المملوكة بالكامل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، والمسجلة لدى دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، للتقدم بمستندات عروضهم للمشاركة في مزايدة لتطوير محطات غسيل وخدمة المركبات بنظام عقود المساطحة في خمسة مواقع متعددة في الظفرة والعين، وتشمل؛ المرفأ وغياثي وليوا والسلع والقوع.

وتستقبل المزايدة عطاءات الراغبين في المشاركة بدء من يوم الأول من نوفمبر 2024 وحتى 16 ديسمبر 2024.

ويمكن للمستثمرين المهتمين بتقديم العطاءات، تنزيل وثيقة طلب تقديم العروض بزيارة الموقع الإلكتروني https://investinabudhabi.gov.ae/en/Musataha-Projects .

ويتعين على مقدمي العطاءات الراغبين في تقديم عروضهم تأكيد اهتمامهم عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني عبر الإنترنت على الرابط الموجود في مستندات طلب تقديم العروض، لتلقي رابط التقديم.