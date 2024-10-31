إنشاء مركز لصيانة وتجديد الطائرات في «دبي الجنوب»

وقّع مشروع محمد بن راشد للطيران، منصة الطيران المخصصة لتنمية صناعة الطيران وتطويرها بدبي، اتفاقية مع «شركة ليبهير للطيران»، لإنشاء مركز لها لصيانة وتصليح وتجديد الطائرات في منطقة «دبي الجنوب».

وسيتم الانتهاء من إنجاز المنشأة الجديدة بحلول نهاية عام 2025، وستقام على مساحة 2400 متر مربع في منطقة سلسلة توريد وتصليح أجزاء الطائرات ضمن مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب».

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف: «يسعدنا توقيع هذه الاتفاقية مع (ليبهير للطيران)، حيث تؤكّد هذه الشراكة مكانتنا الرائدة في استقطاب أبرز الشركات في قطاع الطيران لتأسيس حضورها في (دبي الجنوب)، والعمل ضمن بيئة اقتصادية متكاملة، تتيح لها التواصل مع الأسواق العالمية». وأضاف: «سنواصل تقديم الدعم اللازم لجهودها التوسعية بما يتماشى مع التزامنا الراسخ تجاه تعزيز مكانة دبي وجهة عالمية في قطاع الطيران».

وتعد «ليبهير للطيران»، التي يقع مقرها في تولوز بفرنسا، إحدى الشركات التابعة لـ«مجموعة ليبهير». وتقدم الشركة حلولاً متكاملة في صناعة الطيران والتنقل، كما تسهم في تعزيز استدامة وسائل النقل، بفضل منتجاتها المبتكرة وخدماتها عالية الجودة.

ويوفر مشروع محمد بن راشد للطيران للشركات العالمية خدمات ربط واتصال عالية المستوى، فضلاً عن كونها منطقة حرة لشركات الطيران الرائدة في العالم، وشركات الطائرات الخاصة والصناعات المرتبطة بها.

ويقع المشروع في «دبي الجنوب» الجهة المسؤولة عن تطويره، ويستضيف أيضاً مراكز للصيانة والتدريب والتعليم. ويسعى المشروع إلى دعم الصناعات الهندسية لتعزيز رؤية الإمارة لتصبح مركزاً عالمياً رائداً للطيران.