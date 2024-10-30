«الإمارات دبي الوطني» يوسع «مختبر الأصول الرقمية»

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، توسيع نطاق مبادرته مختبر الأصول الرقمية لتشمل الآن الأوساط الأكاديمية، وذلك من خلال إطلاق «برنامج التواصل مع قادة المستقبل».

جاء ذلك خلال حدث أقيم بهذه المناسبة، واستضافه مركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، الشريك الاستراتيجي لبنك الإمارات دبي الوطني.

ويضم مختبر الأصول الرقمية حالياً أربعة أعضاء منهم عضوان مؤسسان: شركة «بي دبليو سي» للخدمات المتخصصة، ومنصة «فايربلوكس»، وشركة «R3» المتخصصة في الخدمات وتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، وشركة «تشيناليسيس» المتخصصة في مجال بيانات تقنية بلوك تشين، كعضوين إضافيين.

ومن خلال «برنامج التواصل مع قادة المستقبل»، وبدعم من الشركاء الأوائل بما في ذلك جامعة الشارقة وكليات التقنية العليا، يهدف البنك إلى تعزيز رسالته الرامية إلى حفز الابتكار ورعاية المواهب المستقبلية ودعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33).

وسيتمكن الشركاء الأكاديميون من حضور دورات تدريبية متخصصة، يقدمها خبراء من بنك الإمارات دبي الوطني، إلى جانب خبراء القطاع المتخصصين من أعضاء مختبر الأصول الرقمية «فايربلوكس» و«بي دبليو سي» و«تشيناليسيس» و«R3». وستغطي هذه الدورات مجموعة من الموضوعات المبتكرة، بما في ذلك تجارب الأعمال الواقعية. ومن خلال إتاحة هذه الفرص للتعليم العملي، سيكتسب الطلاب رؤى وأفكاراً قيمة حول المشهد المتطور للأصول الرقمية والتطبيقات المتنوعة عبر مختلف القطاعات.

وكان قد تم الإعلان عن إنشاء مختبر الأصول الرقمية في مايو 2023، بهدف تمكين وتسريع ابتكار الأصول الرقمية والخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، سعود الضوياني: «يسعدنا أن نعلن إطلاق برنامجنا للتواصل مع قادة المستقبل. وانطلاقاً من كوننا بنكاً وطنياً رائداً، فقد التزمنا دائماً الاستثمار في مواهبنا الشابة التي ستسهم في تعزيز الجهود الوطنية لبناء اقتصاد رقمي قوي، وبالتالي كان توسيع نطاق مختبر الأصول الرقمية في البنك ليشمل أيضاً الشركاء في مجال التعليم بمثابة تقدم واضح في مسيرة نموه. ونتطلع إلى نجاح البرنامج، بدعم من الأعضاء الحاليين والشركاء التعليميين الجدد».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، محمد البلوشي: «فخورون بدعم (برنامج التواصل مع قادة المستقبل) من بنك الإمارات دبي الوطني، حيث تنسجم هذه المبادرة تماماً مع رسالة مركز دبي المالي العالمي، الرامية إلى تعزيز الابتكار ودعم المشاريع ورعاية المواهب في مختلف القطاعات في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا. نحن نسعى من خلال التعاون مع الأوساط الأكاديمية وقادة القطاع، إلى إنشاء منصة قوية لرعاية المواهب الرقمية المستقبلية، بما يسهم في دفع أجندة الابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الأمام».