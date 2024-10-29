إنتاج الصلب المستدام بالهيدروجين الأخضر في أبوظبي

أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، ومجموعة «إمستيل»، النجاح في استكمال تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر.

ويعتبر المشروع التجريبي في أبوظبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي يستخدم الهيدروجين الأخضر لاختزال خام الحديد، وهي خطوة أساسية في عملية إنتاج الصلب.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن المشروع التجريبي دخل حالياً مرحلة التشغيل الكامل، وبدأ في إنتاج الصلب المستدام بنجاح.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مصدر»، محمد جميل الرمحي: «تعد إزالة الكربون من القطاعات التي يصعب تخفيف انبعاثاتها، عاملاً حيوياً ومهماً يدعم تحقيق اتفاق الإمارات التاريخي الذي تم التوصل إليه خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، كما يشكل الهيدروجين الأخضر ركيزة أساسية تدعم الجهود المحلية والعالمية لتحقيق أهداف الحياد المناخي، ونحن فخورون بالإسهام بدور رائد في هذا المجال».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»، المهندس سعيد غمران الرميثي: «ملتزمون بمواصلة دورنا في دعم إزالة الكربون في قطاع الصلب، بما يتماشى مع استراتيجية الإمارات للحياد المناخي بحلول 2050، فقد أسفرت جهودنا عن تحقيق نتائج مثمرة تمثلت في زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة إلى أكثر من 80% في 2023، كما أن المجموعة تعد أول شركة لصناعة الحديد في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها الكربونية، لتصبح انبعاثات عملياتها أقل بنسبة 45% من المتوسط العالمي».