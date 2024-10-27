وفد من «كهرباء دبي» يزور أميركا

زار وفد برئاسة العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، منشأة «جارلاند» للطاقة الشمسية التابعة لشركة «ساوثرن باور» وموقع «داجيت» للطاقة الشمسية التابع لمجموعة «كليرواي إنيرجي» في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية. وتضمنت الزيارة معاينة لهذين الموقعين اللذين يدمجان الألواح الشمسية الكهروضوئية مع أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS). وهدف الوفد إلى الاطلاع على التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال لدعم إنشاء مشاريع مماثلة في دبي، حيث تعمل كهرباء دبي حالياً على إنتاج الطاقة النظيفة من خلال تقنيات مختلفة، بما في ذلك الألواح الشمسية الكهروضوئية وتقنيات الطاقة الشمسية المركزة (CSP).