وفد من الشركات الكورية يطّلع على تجربة «ديوا» في الطاقة المتجددة

اطّلع مسؤولون من عدد من شركات الطاقة في كوريا الجنوبية، على تجربة هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» في قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة، وأحدث الابتكارات والتقنيات التي طوّرتها الهيئة، وذلك خلال زيارة وفد رفيع المستوى، برئاسة نائب الرئيس التنفيذي الأول لمجموعة «إس إيه إي-إيه» العالمية للطاقة، كيم سونغ سوو، إلى مركزي «الاستدامة والابتكار» و«البحوث والتطوير» التابعين للهيئة في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

وأفادت «ديوا»، في بيان أمس، بأنه الوفد استمع ضمن جولته في المجمع، إلى شرح من مسؤولي مركز البحوث والتطوير حول مشروع الهيدروجين الأخضر الذي يُعدُّ الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، حيث يمكن لخزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الهيدروجين.

وتم تصميم وبناء المحطة التجريبية التي تنتج الهيدروجين الأخضر عن طريق التحليل الكهربائي للماء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة، بحيث تكون قادرة على استيعاب التطبيقات المستقبلية ومنصات اختبار الاستخدامات المختلفة للهيدروجين، بما في ذلك إنتاج الكهرباء والتنقل في إطار خريطة طريق لاستراتيجية الهيدروجين الأخضر يتم تنفيذها على مراحل.

كما استمع الوفد الزائر من مسؤولي مركز الاستدامة والابتكار عن جهود المركز الذي يُعدُّ حاضنة عالمية للابتكار في مختلف مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة، ويوفر تجربة فريدة للزوّار لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، بدءاً من منطقة المعرض في الطابق الأول والتي تسلّط الضوء على مسيرة هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى أبرز الاختراعات والابتكارات التاريخية في مجال الكهرباء وأحدث التطورات في مجال الطاقة المتجددة والمستدامة.