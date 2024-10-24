مصنع أغذية جديد في «دبي الصناعية» بـ 200 مليون درهم

أعلنت مجموعة «سيلفر لاين جيت» للأغذية والمشروبات عن البدء بأعمال إنشاء مصنعها المتكامل الجديد بقيمة 200 مليون درهم في مدينة دبي الصناعية.

ومن المقرر افتتاح المصنع بمساحة تبلغ 1.37 مليون قدم مربعة خلال العام المقبل، حيث جرى الإعلان عن ذلك على هامش فعاليات معرض الأغذية العالمي «سيال باريس 2024»، الذي أقيم في الفترة من 19 إلى 23 أكتوبر 2024 في مركز المعارض «باريس نورد فيلبينت» في فرنسا.

وقال النائب التنفيذي لرئيس مجموعة «تيكوم» - القطاع الصناعي، سعود أبوالشوارب، إن الأمن الغذائي من الركائز الأساسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي، حيث تلعب سلاسل القيمة المستدامة لقطاع الأغذية والمشروبات دوراً بارزاً في ضمان مستقبل أفضل للجميع حول العالم. وأضاف أن انضمام شركاء جدد يعكس الالتزام الراسخ ببناء شراكات استراتيجية مع أهم وأبرز المصنعين والمبتكرين، للإسهام في دفع مسيرة التنمية المستدامة قدماً، وضمان مستقبل يقوم على الأمن الغذائي العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية «مشروع 300 مليار»، ومبادرة «اصنع في الإمارات»، وأجندة دبي الاقتصادية «D33».

من جانبها، قالت المدير العام لمجموعة «سيلفر لاين جيت»، شيرين سعيد، إن البدء بأعمال الإنشاء في المصنع الجديد في مدينة دبي الصناعية، يسهم في تعزيز سلسلة قيمة منتجات الأغذية والمشروبات على مستوى منطقة الشرق الأوسط، مستفيداً من البنية التحتية المتطوّرة لمدينة دبي الصناعية، بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الصناعي في المنطقة.

ويعكس وضع حجر الأساس في المصنع المتكامل لمجموعة «سيلفر لاين جيت»، مكانة دبي ودولة الإمارات، وجهة صناعية عالمية بارزة، بما يتماشى مع رؤية الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 الطموحة.