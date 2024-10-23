عقارات أبوظبي تستفيد من تدفق الاستثمارات المحلية والدولية

سجلت سوق العقارات في أبوظبي، خلال الربع الثالث من عام 2024، أداء قويا في القطاعات السكنية الفاخرة ومنخفضة التكلفة على حد سواء وذلك بحسب تقرير لـ(بيوت)، البوابة العقارية في الإمارات.

مبيعات العقارات السكنية

وخلال الربع الثالث من عام 2024، برزت مناطق مثل الريف، والغدير، ومدينة مصدر كوجهات رئيسية للراغبين في شراء الشقق منخفضة التكلفة في أبوظبي. بينما بقيت مناطق مثل جزيرة الريم، وشاطئ الراحة، وجزيرة ياس الأكثر جذبًا للراغبين في شراء الشقق الفاخرة.

أما بالنسبة للفلل المعروضة للبيع، فقد حققت مناطق مثل الريف، ومدينة خليفة، والشامخة أعلى طلب من المستثمرين على العقارات منخفضة الأسعار. في حين استمرت الفلل في جزيرة ياس، وحدائق الراحة، وجزيرة السعديات في جذب المشترين في سوق الفلل الفاخرة.

وفقًا لبيانات بيوت، شهد السعر للقدم المربعة للشقق ذات الأسعار المنخفضة زيادات طفيفة تجاوزت 2 %. في المقابل، أدت زيادة الطلب على الشقق الفاخرة في المواقع الرئيسية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 8%، وكانت أعلى زيادة في الأسعار في جزيرة السعديات.

سوق الفلل

بالنسبة لسوق الفلل منخفضة التكلفة، شهدت الأسعار زيادات مستقرة بلغت 6%، حيث ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لفلل مدينة خليفة بنسبة تصل إلى 5.65%، مما يعكس زيادة الطلب على الفلل ذات الأسعار المنخفضة والمساحات الكبيرة.

وفي سوق الفلل الفاخرة، واصلت الأسعار الارتفاع بمعدل يصل إلى 5% في الربع الثالث من عام 2024، مع تسجيل أكبر زيادة في الأسعار في فلل جزيرة ياس بنسبة 4.94%، حيث تتميز بقربها من مناطق جذب مثل سي وورلد، حلبة مرسى ياس وعالم فيراري.

وحققت مناطق الريف والغدير أعلى عوائد للشقق ذات الأسعار المنخفضة بنسبة 8.86% و8.20% على التوالي. بينما حققت الشقق الفاخرة عوائد تصل إلى 7.22% في جزيرة ياس و6.99% في جزيرة الريم.

أما الفلل ذات الأسعار المنخفضة، فقد سجلت عوائد جذابة بنسبة 8.06%، بينما حققت الفلل ذات الأسعار المنخفضة عوائد بنسبة 6.69%.

في قطاع الفلل الفاخرة، كانت جزيرة ياس الموقع الأكثر جاذبية بعائد استثماري يصل إلى 6.50%، تليها حدائق الراحة بنسبة 6.42%.

العقارات قيد الإنشاء

ويستمر سوق العقارات قيد الإنشاء في أبوظبي في الازدهار، حيث جذبت عدة مشاريع اهتمام المستثمرين والمشترين عبر الفئات ذات الأسعار المنخفضة والفاخرة.

وشهد سوق الإيجارات السكنية في أبوظبي تحولات كبيرة في الاتجاهات لكل من الفئات ذات الأسعار المنخفضة والفاخرة خلال الربع الثالث من عام 2024.

وتركز اهتمام المستأجرين بشكل رئيسي على مدينة خليفة، الخالدية والشامخة للشقق ذات الأسعار المنخفضة. ارتفعت تكلفة الإيجارات في بعض المناطق بنسبة تصل إلى 15%، بينما سجلت الشقق المكونة من غرفة وغرفتين في الخالدية ونادي السياحة أكبر تحركات في الأسعار.

واستمر المستأجرون المهتمون بالشقق الفاخرة في البحث عن وحدات في جزيرة الريم، شاطئ الراحة ومنطقة الكورنيش. ارتفعت الإيجارات بنسبة 2% إلى 11%، مع تسجيل أعلى زيادات في الأسعار للشقق المكونة من غرفة وغرفتين في جزيرة السعديات.

في سوق الفلل ذات الأسعار المنخفضة، أبدى المستأجرون اهتمامًا بمناطق مثل مدينة محمد بن زايد، مدينة خليفة ومدينة الرياض، حيث سجلت الإيجارات زيادات طفيفة بنسبة تقل عن 5%.

بالنسبة للفلل الفاخرة، كانت جزيرة ياس وحدائق الراحة والمشرف من بين المواقع الأكثر بحثًا. شهدت الإيجارات الفاخرة بشكل عام انخفاضًا بنسبة تصل إلى 8%.

وتعليقًا على التقرير، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لبيوت ورئيس مجموعة دوبيزل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تواصل سوق العقارات في أبوظبي إثبات أدائها القوي لهذا العام، مدعوما بتعزيز الشفافية والمصداقية، بالإضافة إلى تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إليها. في الربع الثالث، سجلنا أكثر من 3.5 مليون زيارة على منصتنا العقارية في أبوظبي وحدها، الأمر الذي يعكس قوة الطلب على العقارات حتى خلال أشهر الصيف. ولا يوجد أدنى شك بأن جهود الحكومة الرشيدة لتعزيز الوصول إلى البيانات ودفع المبادرات الرقمية؛ مثل الخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ومنصة داري للخدمات العقارية، أسهمت بشكل كبير في هذا النمو المستمر والازدهار الملموس."