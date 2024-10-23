«النقد الدولي» يتوقع نمو اقتصاد الإمارات 5.1% في 2025
أبقى صندوق النقد الدولي على توقعاته بنمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بنسبة 4% خلال العام الجاري، ترتفع إلى 5.1% خلال العام المقبل.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر، أمس، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن نمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بنسبة 2.4% في عام 2024، ترتفع إلى 3.9% العام المقبل.
كما توقع الصندوق أن يظل النمو العالمي مستقراً، بمعدل 3.2% في عامي 2024 و2025، حيث تظل توقعات النمو دون تغيير تقريباً عن التوقعات الواردة في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي ليوليو 2024 وتوقعات الاقتصاد العالمي لأبريل 2024.
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