«أدنيك» توقّع اتفاقات نهائية للاستحواذ على «رويال للتموين»

أعلنت مجموعة «أدنيك»، التابعة والمملوكة بالكامل لمجموعة «مُدن القابضة»، عن توقيع اتفاقات نهائية للاستحواذ على 100% من رأسمال خدمات شركة «رويال للتموين ذ.م.م - رويال كاترينج سيرفيسز ذ.م.م»، المتخصصة في تقديم خدمات التموين ومقرها في أبوظبي.

ويضم طاقم عمل شركة «رويال للتموين» أكثر من 2500 موظف، فيما تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 50 ألف وجبة يومياً، وتحظى بسمعة مرموقة في تقديم خدمات رفيعة المستوى لقطاعات رئيسة في دولة الإمارات مثل قطاع الطيران والطاقة والدفاع والرعاية الصحية والتعليم والتموين، إضافة إلى خدمات دعم تكميلية مثل الإقامة والسكن، ما يجعلها مزوداً لخدمات متعددة المجالات.