84 مليار درهم إنفاق الإمارات على تقنية المعلومات والاتصالات خلال 2024

شهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات في دولة الإمارات تطورات كبيرة ومتسارعة منذ بداية عام 2024، مع تعاظم دور التكنولوجيا المتطورة ذات التأثيرات الكبرى، وفي مقدمتها تقنيات الذكاء الاصطناعي وشبكات الجيل الخامس والأمن السيبراني وإنترنت الفضاء، وغيرها من تقنيات مراكز البيانات والحوسبة السحابية والسيارات ذاتية القيادة وصناعة الرقائق وغيرها، وهو ما بدا بشكل واضح في السباق التقني الضخم الذي شهدته دبي في «جيتكس غلوبال 2024»، الذي سجّل حضوراً عالمياً من أكثر من 180 دولة، وفقاً لمركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية»، ومقره أبوظبي.

وقال مركز «إنترريجونال»: «تواصل دولة الإمارات الاستثمار في مجالات مثل الحوسبة السحابية والأمن السيبراني، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق على تقنية المعلومات والاتصالات (ICT) في الإمارات خلال 2024 إلى 84 مليار درهم، ما يوازي 23 مليار دولار، فيما يندرج هذا الاستثمار ضمن رؤية الدولة لتعزيز التحول الرقمي، وزيادة الاعتماد على تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، مع التركيز على مشاريع متقدمة، مثل شبكة الجيل الخامس (5G) والخدمات السحابية».