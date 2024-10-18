«الإمارات دبي الوطني» يحقق 19 مليار درهم أرباحاً خلال 9 أشهر

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني تحقيقه أرباحاً قياسية بلغت 19.0 مليار درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأفاد البنك في بيان له، أمس، بأن إجمالي القروض الجديدة المقدمة للمتعاملين عبر شبكة المجموعة زاد على 100 مليار درهم، فيما ارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024 مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسّن الهوامش، والزيادة في دخل الرسوم والعمولات.

وأكد البنك أن منصته الرقمية لإدارة الثروات ساعدت في دفع عجلة نمو الأصول المدارة من قِبل المجموعة، لتصل إلى ما يزيد على 40 مليار دولار أميركي، نظراً لتوسع عروض المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل السندات، والصكوك الكسرية، والأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.

وبحسب النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فقد سجل البنك ارتفاعاً بنسبة 9% في الأرباح على خلفية النمو الكبير في القروض، وقاعدة التمويل منخفضة الكلفة، كما ارتفع إجمالي الدخل ليصل إلى 32.9 مليار درهم.

وكشف البنك عن نمو قوي في القروض، إذ ارتفع حجم الإقراض بنسبة 9% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، فيما شكّل مزيج الودائع ركيزة أساسية قوية، حيث حقق نمواً بقيمة 60 مليار درهم، مع زيادة قدرها 33 مليار درهم في الحسابات الجارية وحسابات التوفير.

ولفت البنك إلى توسع شبكة الفروع في السعودية لتتضمن 19 فرعاً، و59 جهاز صراف آلي مخصص، ما أدى إلى نمو كبير للغاية للقروض بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وقال نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم: «ارتفعت أرباح بنك الإمارات دبي الوطني لتصل إلى 19.0 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024»، لافتاً إلى أن «الموقع الاستراتيجي الذي تحظى به المجموعة مكّنها من الاستفادة من النمو الذي تشهده المنطقة ومن ثقة المتعاملين».

وأضاف: «كما دعمت الميزانية العمومية القوية للمجموعة، ارتفاع حجم الإقراض بنسبة 9% ليتجاوز 100 مليار درهم للقروض الجديدة، المقدمة في جميع أنحاء المنطقة في عام 2024».

وتابع القاسم: «سعداء بتوسع شبكة فروعنا في السعودية، إذ أسهم 19 فرعاً و59 جهاز صراف آلي مخصص، في نمو القروض بشكل لافت للغاية، بنسبة 49% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة، شاين نيلسون: «ارتفع الدخل بنسبة 7% في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعاً بالنمو القوي للقروض، وتحسن الهوامش والزيادة في دخل الرسوم والعمولات، كما قمنا بتوسيع المنتجات الرقمية لإدارة الثروات لتشمل صناديق الاستثمار المشتركة، إضافة إلى السندات والصكوك الكسرية والأسهم العالمية والمحلية، ما أدى إلى نمو حجم الأصول المدارة من قِبل المجموعة، لتتخطى 40 مليار دولار».

وفي السياق نفسه، قال المسؤول الرئيس للشؤون المالية للمجموعة، باتريك ساليفان: «يستمر دخل الرسوم والعمولات في تحقيق نمو قوي، مستفيداً من الاستثمار في التكنولوجيا الرقمية، وتعزيز المنتجات والمعالجة المباشرة للمعاملات».

وأضاف: «حظي أداء المجموعة المتميز، وقوة ميزانيتها العمومية بتقدير وكالتي التصنيف الائتماني (موديز) و(فيتش) اللتين صنّفتا بنك الإمارات دبي الوطني ودينيزبنك تصنيفاً إيجابياً».

أرباح «الإمارات الإسلامي» الأعلى على الإطلاق بنمو 25%

حقق بنك «الإمارات الإسلامي» أعلى أرباح له على الإطلاق بقيمة 2.5 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث ارتفعت أرباحه بشكل ملحوظ بنسبة 52%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وأرجع البنك هذا الأداء المتميز إلى النمو الملحوظ للدخل المموّل وغير الممول على حد سواء، وارتفاع التمويلات المقدمة للمتعاملين بنسبة 24%. وفي الربع الثالث من عام 2024، ارتفعت أرباح «الإمارات الإسلامي» بشكل ملحوظ بنسبة 92% لتصل إلى 835 مليون درهم، مع نمو الدخل بنسبة 16%، ليصل إلى 1.4 مليار درهم.

وأظهرت النتائج المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، ارتفاع إجمالي الدخل بنسبة 16%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وانخفاض التكاليف بنسبة 10%، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً بنسبة 31%.

بدوره، ارتفع إجمالي الأصول إلى 107 مليارات درهم، وارتفعت الأنشطة التمويلية للمتعاملين بنسبة 24% عن عام 2023، لتصل إلى 67 مليار درهم، كما ارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 21% لتصل إلى 74 مليار درهم، في حين مثلت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير 72% من إجمالي الودائع.

وقال رئيس مجلس إدارة «الإمارات الإسلامي»، هشام عبدالله القاسم: «تعكس نتائجنا القوية تركيزنا المستمر على تقديم حلول مالية مبتكرة لمتعامينا، مع حرصنا الدائم على تقديم تجربة متميزة للمتعاملين باعتماد آخر تطورات التكنولوجيا والأتمتة».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لـ«الإمارات الإسلامي»، فريد الملا: «مع تمتعنا بسجل حافل في ريادة الابتكار في تكنولوجيا الخدمات المصرفية، فنحن دائماً في طليعة التطورات البارزة والمهمة في قطاع الصيرفة الإسلامية بدولة الإمارات، لدعم احتياجات ومتطلبات الأفراد ورواد الأعمال، والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة».