«دي إف إس» الألمانية توفر كوادر تشغيلية لمطاري دبي و«دبي وورلد سنترال»

وقّعت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «دي إف إس» لخدمات الطيران التابعة لمزود خدمات الملاحة الجوية الألماني «دي إف إس». ووفقاً للاتفاقية، ستوفر شركة «دي إف إس» لخدمات الطيران، الكوادر التشغيلية والإدارية المتعلقة بأنشطة إدارة الحركة الجوية في مطاري دبي و«دبي وورلد سنترال» الدوليين، وأكاديمية الإمارات لتدريب الطيارين، وذلك لمدة خمس سنوات اعتباراً من الأول من يناير 2025.

ووقع الاتفاقية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، وأندرياس بوتزش، المدير التنفيذي لشركة «دي إف إس لخدمات الطيران» المدير التنفيذي للفرع الإقليمي في دبي، موريتز مانزل، بحضور الرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إبراهيم أهلي، والسفير الألماني لدى الدولة، ألكساندار شونفيلدار، والقنصل العام في القنصلية العامة لألمانيا في دبي، سيبيله بفاف.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «من خلال تعيين كوادر وكفاءات تمتاز بالجودة والاحترافية، ستكون (دانز) قادرة دوماً على تعزيز خدماتها واعتماد أفضل الممارسات العالمية، ما من شأنه أن يسهم في تعزيز النظام البيئي للطيران في دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي المنتدب لمؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية، إبراهيم أهلي: «ملتزمون بشكل دائم بترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للطيران، حيث تمثل هذه الشراكة محطة مهمة في رحلتنا المشتركة نحو التميز والنمو»، مشيراً إلى أن «اتفاقية الشراكة الاستراتيجية هذه تؤكد التزامنا بتطوير خدمات وعمليات الملاحة الجوية عبر المعرفة والتكنولوجيا المبتكرة».

وأضاف أن «كفاءة كوادرنا ستتعزز أكثر لتقديم خدمات ملاحية جوية عالمية المستوى، بهدف التكيف مع الزيادة المستمرة في الحركة الجوية، وإضافة القيمة إلى خدماتنا المتعلقة بالسلامة والأمان، إلى جانب أحدث التقنيات».

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «دي إف إس لخدمات الطيران»، أندرياس بوتزش: «متحمسون لتوثيق وتعزيز شراكتنا مع (دانز) لضمان وجود فريق عالي الأداء، وهذا العقد الجديد لا يعزز تعاوننا طويل الأمد فحسب، بل يؤكد أيضاً التزامنا المشترك بالتميز في مجال إدارة الحركة الجوية».

أحمد بن سعيد:

من خلال تعيين كوادر وكفاءات تمتاز بالجودة والاحترافية، ستكون «دانز» قادرة دوماً على تعزيز خدماتها.