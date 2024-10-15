«نخيل» تطلق مشروعاً جديداً في «جزر دبي»

أعلنت شركة «نخيل»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات» أمس، إطلاق مشروع «باي غروف ريزيدنسز»، ليشكل أحدث إضافة إلى محفظتها ضمن «جزر دبي».

وذكرت الشركة في بيان، أن المشروع الجديد، مكون من أربعة مبانٍ سكنية متصلة بمنصة خضراء ومسبح، تضم مجموعة من الشقق المكوّنة من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إلى جانب شقق «دوبلكس» و«بنتهاوس» مكونة من أربع غرف نوم، مشيرة إلى أن المشروع الذي يضم 296 وحدة، أصبح متاحاً للمشترين.

ويمثل إطلاق «باي غروف ريزيدنسز» أحدث حلقة ضمن سلسلة من المشاريع الناجحة التي تم إطلاقها في «جزر دبي»، مع زيادة طلب السوق على المعيشة الفاخرة على الواجهة البحرية ووسائل الراحة على طراز المنتجعات.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «لدينا في (نخيل إرث) غني وعريق في ابتكار مشاريع مميزة على الواجهة البحرية، من شأنها إثراء ساحل دبي»، مضيفاً: «سيسهم أحدث مشاريعنا في (جزر دبي) في إرساء معيار جديد للحياة على الواجهة البحرية، بما يلبي احتياجات المستثمرين وأصحاب المنازل الأكثر تميزاً».

وأوضح أن «كل وحدة سكنية مكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم في (باي غروف ريزيدنسز) تقع على خلفية أفق دبي الشهير، وحدائق خضراء على المنصة، وتتميز بتصميمات داخلية أنيقة، وشرفات خاصة، فيما تتميز شقق الـ(دوبلكس) والـ(بنتهاوس) المكوّنة من أربع غرف نوم بشرفاتها الواسعة التي توفر إطلالات على أفق المدينة والمياه».

ويتماشى تطوير «جزر دبي» مع خطة دبي الحضرية 2040، التي توفر خريطة طريق شاملة للتنمية الحضرية في المدينة، مع التركيز بشكل رئيس على الاستدامة وتمكين النمو الاقتصادي في الوقت نفسه، من خلال ضمان النمو العضوي للسكان.