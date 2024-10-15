«كيليكس بايو» التابعة لـ «مبادلة» تستحوذ على 4 شركات أدوية

عزّزت شركة مبادلة للاستثمار (مبادلة) التي استحوذت أخيراً، على شركة «كيليكس بايو»، حضورها في قطاع الأدوية المتخصصة عبر تمكين «كيليكس بايو» من الاستحواذ على حصة 100% في أربع شركات دوائية تابعة لشركة «غلوبال ون هيلث كير» القابضة، تشمل «بايوفنتشر» و«بايوفنتشر هيلث كير» و«غلف إنجكت» و«ويل فارما».

وأفاد بيان صادر أمس، بأن هذه الخطوة الاستراتيجية، تسهم في ترسيخ مكانة «مبادلة» في قطاع الصناعات الدوائية بالدولة، وتطويره بما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات دولةً رائدة عالمياً في قطاع الصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية، ودعم مسيرة التنويع الاقتصادي فيها.