ارتفاع في أسعار تذاكر الطيران خلال «ذروة ديسمبر» بنسب تصل إلى 25%

قال مديرون في وكالات سفر، إن الطلب على النقل الجوي من وإلى السوق المحلية، يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال ذروة الشتاء ابتداء من النصف الثاني من ديسمبر المقبل، لافتين إلى أن حجم الطلب المتزايد أسهم في رفع متوسط أسعار التذاكر إلى أعلى من مستوياتها بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بمتوسط الأسعار في نوفمبر السابق.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، أن الزيادة في متوسط الأسعار تبدأ في الأسبوع الأول من ديسمبر المقبل، وتصل إلى ذروتها في الأسبوع الأخير من الشهر ذاته، وتستمر حتى الأسبوع الثاني من يناير، مشيرين إلى أهمية الحجز والتخطيط المبكر لتفادي الزيادات في الأسعار.

السفر الجوي

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إنه «وفقاً للبيانات والمؤشرات الحالية، فإن الطلب على السفر الجوي خلال ديسمبر يرتفع بوتيرة مستمرة، وهو أعلى من مستوياته المعتادة خلال هذه الفترة من السنة، ما يشير إلى أن الطلب الإجمالي قد يسجل مستويات أكبر مقارنة بالعام الماضي، على أساس شهري».

وأضاف أهلي أن «ذروة السفر لفصل الشتاء تبدأ في النصف الثاني من ديسمبر المقبل، حتى الأسبوع الثاني من يناير المقبل، بالنسبة للرحلات من وإلى دولة الإمارات»، موضحاً أنه إلى جانب السفر بغرض قضاء عطلات سياحية أو زيارة الأهل والأقارب خلال هذه الفترة التي تتزامن مع الإجازة المدرسية، تشهد الرحلات الجوية القادمة إلى الدولة، طلباً كبيراً، مع ارتفاع معدلات التدفق السياحي إلى الإمارات.

وبيّن أن أسعار تذاكر الطيران خلال ديسمبر المقبل بدأت ترتفع تدريجياً، وحالياً هو الوقت الأنسب للحجز بالنسبة للراغبين في السفر خلال النصف الثاني من ديسمبر المقبل، لافتاً إلى نصائح أساسية لحجز تذاكر الطيران للرحلات الجوية خلال ديسمبر، تتمثل في التخطيط مسبقاً واعتماد تواريخ ومواعيد مرنة لحجوزات السفر والرحلات، والاستفادة من العروض الترويجية، مع ضرورة مراقبة الأسعار باستمرار، والحجز قبل وقت كافٍ من موعد السفر.

وذكر أن القاعدة الأساسية للحصول على تذاكر طيران بأسعار مخفضة هي الحجز المبكر، حيث إن أسعار تذاكر السفر ترتفع تدريجياً كلما اقترب موعد الرحلة، وقد تصل الفروق بين أسعار المقاعد إلى أكثر من 100%، استناداً إلى توقيت الحجز في المقام الأول، مشيراً إلى أن «الزيادات الكبرى في أسعار التذاكر ستطال الوجهات الشعبية الأعلى طلباً على السفر من السوق المحلية، وتلك التي تشكل وجهات سياحية بارزة لدى سكان الدولة، خصوصاً في أوروبا وجنوب شرق آسيا، فضلاً عن محطات سياحية قريبة نسبياً».

السوق المحلية

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك»، صلاح منصور، إن «الطلب على النقل الجوي من وإلى السوق المحلية يشهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال ذروة الشتاء، ابتداء من النصف الثاني من ديسمبر المقبل»، لافتاً إلى أن حجم الطلب المتزايد أسهم في رفع متوسط أسعار التذاكر إلى أعلى من مستوياتها المعتادة بنسبة تصل إلى 25%، مقارنة بمتوسط الأسعار في نوفمبر. وأوضح أن هذه النسب ستستمر في التزايد كلما اقتربنا من ذروة السفر في ديسمبر، مشيراً إلى أن «تكاليف حجز تذكرة سفر ترتفع بنسب ملحوظة خلال المواسم المعتادة، وتكون أسعار الحجوزات الأخيرة باهظة». وأضاف: «عندما تفوق مستويات الطلب، المعروض المتاح من السعة المقعدية على الرحلات، فإننا نشهد عادة ارتفاعات كبيرة في أسعار التذاكر بالنسبة للرحلات الجوية».

وذكر منصور أن جزءاً كبيراً من الرحلات الجوية، خصوصاً في الأسبوع الأخير من ديسمبر، تسجل من الآن معدلات إشغال عالية، لافتاً إلى أن «الطلب على السفر إلى الوجهات العربية يشهد إقبالاً قوياً خلال ديسمبر، مع إقبال المقيمين في الدولة على زيارة أقاربهم».

ذروة الشتاء

وفي سياق متصل، قال المدير العام لوكالة «الفيصل للسفريات والسياحة»، ياسين دياب، إن «الطلب في ذروة الشتاء يبدأ من منتصف ديسمبر وحتى الأيام الـ10 الأولى من يناير 2025»، مشيراً إلى أن أسعار الرحلات خلال هذه الفترة تسجل ارتفاعاً متواصلاً، ومن المتوقع أن تصل إلى معدلات كبيرة تقارب مستويات العام الماضي، في الفترة نفسها أو أعلى بقليل.

وأضاف أن أسعار تذاكر الطيران تتفاوت من وجهة إلى أخرى نظراً إلى عوامل عدة، منها عدد الرحلات بين الوجهتين، أو السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران، وحجم الطلب، موضحاً أنه «مع ارتفاع الطلب، تزداد أسعار تذاكر السفر بنسبة كبيرة إلى بعض الوجهات، لرحلات الذهاب والإياب التي تتزامن مع ذروة الطلب».

وقال دياب إنه «يمكن تفادي الزيادات في الأسعار أو جزء منها، بالاعتماد على الحجز والتخطيط المبكر، لما تلعبه من دور كبير في الحصول على أسعار مخفضة، إضافة إلى تحديد تواريخ مرنة للسفر، والاستفادة من الفروق السعرية بين الأيام ومواعيد الرحلات، خصوصاً بالنسبة لحجوزات المجموعات العائلية».