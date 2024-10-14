وفد إماراتي إلى اليابان للتعاون في ريادة الأعمال

تترأس وزيرة دولة لريادة الأعمال، علياء بنت عبدالله المزروعي، وفد الدولة الذي يزور اليابان الأسبوع الجاري، لتعزيز التعاون الاقتصادي في قطاعات ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي خلال المرحلة المقبلة، واستكشاف فرص تطوير الأعمال بين الشركات الإماراتية واليابانية الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين. وتأتي الزيارة تأكيداً للزخم المتواصل الذي تتسم به العلاقات الإماراتية اليابانية على كل المستويات، لاسيما في القطاعات الاقتصادية، إذ تتبنى الدولتان رؤى وأهدافاً مشتركة لتطوير العلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة من الشراكة التنموية، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والابتكار والاستثمار، ويفتح آفاقاً جديدة وواعدة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين.